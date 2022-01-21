Агрохолдинг «Русагро» сообщил о снятии ареста с активов компании и ее акционеров

Агрохолдинг «Русагро» сообщил о снятии ареста с активов компании и ее акционеровОн был наложен по заявлению кредитора
Арбитражный суд Саратовской области снял арест с активов на сумму 21,9 млрд руб., наложенный на «Русагро» и ее акционеров Максима Басова и Вадима Мошковича, говорится в сообщении агрохолдинга. Информацию также подтвердил и один из связанных с этим судебным разбирательством кредиторов. В картотеке суда этой информации нет.
Арест был наложен в качестве обеспечительной меры по делу о банкротстве компании «Волжский терминал». Она ранее входила в масложировой холдинг «Солнечные продукты». Его долг выкупила группа «Русагро», после чего начала банкротить компании холдинга, в том числе «Волжский терминал». В 2021 г. «Русагро» выкупило на торгах имущество этого предприятия за 11,5 млрд руб. Два кредитора – «Синко трейд» (входит в ГК «Синко») и Татьяна Бордачева, а также конкурсный управляющий «Волжского терминала» Иван Басков потребовали привлечь лиц, контролирующих это предприятие, к субсидиарной ответственности. В определении суда указано, что заявление рассматривается как раз в отношении Басова, Мошковича и самой компании. Ареста же потребовала «Синко трейд», долг перед которой превышает 200 млн руб., уточнял ранее «Ведомостям» исполнительный директор компании «Синко» Сергей Садиванкин. Иначе долг вернуть не получалось, объяснял он. Сейчас Садиванкин от комментариев отказался, Басков на запрос не ответил.
Басов и Мошкович указали суду на несоразмерность принятых судом обеспечительных мер и отсутствие доказательств о планах ответчиков вывести активы, говорится в копии определения суда от 21 января, с которым ознакомились «Ведомости» и подлинность которого подтвердил представитель «Русагро». Суд также установил, что на 28 декабря в реестр требований кредиторов включено требований не на 21,9 млрд руб., а только на 10,4 млрд руб. Суд согласился с доводом о несоразмерности и не обнаружил доказательств того, что ответчики собираются вывести активы, говорится в документе. А доводы заявителя о возможном отчуждении имущества основаны на предположении, сообщил суд. Это определение может быть обжаловано в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде, сказано в документе.
«Мы рады, что суд оперативно разобрался в допущенном недоразумении и снял все ограничительные меры», – заявил представитель «Русагро». Ранее он заявлял, что арест наложен по ошибке: суд был введен в заблуждение компанией «Синко».
«Русагро» – один из крупнейших российских агрохолдингов. Помимо масложирового бизнеса он занимается также и производством сахара, свинины, растениеводством. Мошковичу принадлежит 57% холдинга, Басову – 8%. Еще один крупный акционер – брат губернатора Московской области Максим Воробьев с долей 10,1%. Выручка за 9 месяцев 2021 г. увеличилась на 45% до 157,6 млрд руб., чистая прибыль выросла более чем в два раза до 35,4 млрд руб.
В недавнем интервью «Ведомостям» Басов говорил, что «Русагро» уже выкупило все интересующие активы «Солнечных продуктов», в том числе «Волжский терминал», и работает на них на правах собственника. В результате сделки компания стала крупнейшим в России производителем сырого подсолнечного масла, вторым крупнейшим производителем промышленных жиров и улучшила свои позиции на рынке майонеза, говорил Басов. «Из сегмента второстепенной значимости масложировой сегмент «Русагро» стал крупнейшим по выручке – она составила в прошлом году 76 млрд руб. Это в 4 раза больше, чем в 2017 г., когда в составе группы еще не было никаких активов «Солнечных продуктов», – объяснял он. В структуре выручки в прошлом году его доля составила 44%. А по итогам девяти месяцев 2021 г. она увеличилась до 57%. Басов с 1 января 2022 г. не работает в «Русагро», его преемником стал Тимур Липатов, ранее возглавлявший «Силовые машины».