Газета
Бизнес / Интервью Эксклюзивно по подписке со скидкой 28%

«Главное, чтобы для аграриев не вводились запреты на экспорт»

Гендиректор «Русагро» Максим Басов рассказывает, как холдинг пережил регулирование цен, и делает оптимистичные прогнозы
Екатерина Бурлакова
Генеральный директор директор «Русагро» Максим Басов / Максим Стулов / Ведомости

Гендиректор «Русагро», покидающий пост, рассказывает, как холдинг пережил регулирование цен, и делает оптимистичные прогнозы 

Максим Басов, 12 лет проработавший гендиректором «Русагро», в 2022 г. уйдет в отставку. Его место займет Тимур Липатов, по апрель этого года возглавлявший «Силовые машины». Басов останется акционером компании, но сосредоточится на собственных проектах и рассчитывает «вырастить несколько миллиардных компаний». Уходящий год был трудным для «Русагро» из-за государственного регулирования цен – оно коснулось всех четырех дивизионов группы. Основной владелец компании Вадим Мошкович на совещании с президентом в марте даже предупреждал о возможных убытках и сбоях экспортных поставок из-за некоторых мер. Но Басов говорит, что, даже несмотря на эти сложности, он оставляет компанию в хорошем финансовом состоянии.

– Как считаете, прошедшее в августе SPO «Русагро» было успешным?

– Для покупателей оно успешное: они уже заработали свыше 15%. «Русагро» средства от SPO не получила, поскольку ГДР продавала не компания, а ее мажоритарный акционер (13,4% акций за $275 млн продал Вадим Мошкович. – «Ведомости»).

– Из крупных инвесторов вы раскрывали только Максима Воробьева, который получил 10%. Вы можете назвать других покупателей?

– Крупнейшие после Вадима Мошковича, Максима Воробьева и меня – иностранные компании. В основном британские инвесторы, и довольно много фондов. Для нас это хорошая новость, потому что последние четыре года наши акции скупали российские инвесторы в розницу.

– Когда Воробьев стал крупным акционером, он называл несколько причин, по которым он дополнительно инвестировал в компанию: рост за счет цифровизации бизнеса и трансформации из сельхозпроизводителя в производителя FMCG. Это действительно ваши основные направления работы на ближайшие несколько лет?

– Я напомню, что внутреннее потребление нашей продукции не растет, поэтому для развития мы видим три основных направления.

Во-первых, органический рост за счет запуска новых проектов, таких как новый, самый масштабный за последние годы проект в мясном бизнесе на Дальнем Востоке (свиноводческий кластер с производством полного цикла. – «Ведомости»), а также за счет увеличения загрузки текущих мощностей и эффективности операционной работы. Помимо этого компания может рассчитывать на неорганический рост за счет сделок слияния и поглощения.

Максим Басов

гендиректор «Русагро»
1999
консультант McKinsey
2001
замдиректора «Северстали»
2002
гендиректор «Кузбассугля»
2004
зампредседателя правления НПИГ «Интерпайп»
2006
гендиректор группы «Металлоинвест»
2009
гендиректор группы «Русагро»

Во-вторых, увеличение продаж потребительской продукции. На внутреннем рынке – в основном благодаря инновационным продуктам: например, с заменой животного белка и жира на растительные аналоги. На экспортном – за счет роста спроса на масложировую продукцию, здесь особенно рассчитываем на страны Средней Азии. Также видим потенциал в экспорте кормов в страны Азии.

Третье – цифровые технологии и инновации. Мы последние пять лет регулярно обсуждали на совете директоров необходимость увеличить усилия в этом направлении, но серьезно за это взялись относительно недавно.

«У нас добавилось рисков»

– С конца прошлого года государство стало регулировать цены производителей продуктов, чтобы сдержать их сильный рост. «Русагро», пожалуй, единственная компания, у которой все четыре дивизиона подпали под различные меры. Скажите, это первый раз, когда власти так серьезно взялись за вас?

– Первый раз.

– Как на компанию это повлияло?

– Из-за новых мер у нас добавилось рисков, и нашу прибыль они ограничили. Но, несмотря на это, мы показываем хорошие результаты. За девять месяцев 2021 г. выручка составила 157,6 млрд руб., чистая прибыль – 35,4 млрд руб. Оба показателя рекордно высокие за всю историю компании. 

– За счет чего?

– Есть объективные факторы, стабилизирующие ситуацию. Если говорить о растениеводстве, то в России давно уже себестоимость производства традиционных культур – пшеницы, ячменя и подсолнечника – одна из самых низких в мире. Например, полная себестоимость выращивания пшеницы в России – около $600/га, в США – около $900, в Германии – $1800.

Вы видите 17% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных