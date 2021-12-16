«Главное, чтобы для аграриев не вводились запреты на экспорт»

Максим Басов, 12 лет проработавший гендиректором «Русагро», в 2022 г. уйдет в отставку. Его место займет Тимур Липатов, по апрель этого года возглавлявший «Силовые машины». Басов останется акционером компании, но сосредоточится на собственных проектах и рассчитывает «вырастить несколько миллиардных компаний». Уходящий год был трудным для «Русагро» из-за государственного регулирования цен – оно коснулось всех четырех дивизионов группы. Основной владелец компании Вадим Мошкович на совещании с президентом в марте даже предупреждал о возможных убытках и сбоях экспортных поставок из-за некоторых мер. Но Басов говорит, что, даже несмотря на эти сложности, он оставляет компанию в хорошем финансовом состоянии.