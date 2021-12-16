«Главное, чтобы для аграриев не вводились запреты на экспорт»Гендиректор «Русагро» Максим Басов рассказывает, как холдинг пережил регулирование цен, и делает оптимистичные прогнозы
Гендиректор «Русагро», покидающий пост, рассказывает, как холдинг пережил регулирование цен, и делает оптимистичные прогнозы
Максим Басов, 12 лет проработавший гендиректором «Русагро», в 2022 г. уйдет в отставку. Его место займет Тимур Липатов, по апрель этого года возглавлявший «Силовые машины». Басов останется акционером компании, но сосредоточится на собственных проектах и рассчитывает «вырастить несколько миллиардных компаний». Уходящий год был трудным для «Русагро» из-за государственного регулирования цен – оно коснулось всех четырех дивизионов группы. Основной владелец компании Вадим Мошкович на совещании с президентом в марте даже предупреждал о возможных убытках и сбоях экспортных поставок из-за некоторых мер. Но Басов говорит, что, даже несмотря на эти сложности, он оставляет компанию в хорошем финансовом состоянии.
– Для покупателей оно успешное: они уже заработали свыше 15%. «Русагро» средства от SPO не получила, поскольку ГДР продавала не компания, а ее мажоритарный акционер (13,4% акций за $275 млн продал Вадим Мошкович. – «Ведомости»).
– Крупнейшие после Вадима Мошковича, Максима Воробьева и меня – иностранные компании. В основном британские инвесторы, и довольно много фондов. Для нас это хорошая новость, потому что последние четыре года наши акции скупали российские инвесторы в розницу.
– Я напомню, что внутреннее потребление нашей продукции не растет, поэтому для развития мы видим три основных направления.
Во-первых, органический рост за счет запуска новых проектов, таких как новый, самый масштабный за последние годы проект в мясном бизнесе на Дальнем Востоке (свиноводческий кластер с производством полного цикла. – «Ведомости»), а также за счет увеличения загрузки текущих мощностей и эффективности операционной работы. Помимо этого компания может рассчитывать на неорганический рост за счет сделок слияния и поглощения.
Максим Басов
Во-вторых, увеличение продаж потребительской продукции. На внутреннем рынке – в основном благодаря инновационным продуктам: например, с заменой животного белка и жира на растительные аналоги. На экспортном – за счет роста спроса на масложировую продукцию, здесь особенно рассчитываем на страны Средней Азии. Также видим потенциал в экспорте кормов в страны Азии.
Третье – цифровые технологии и инновации. Мы последние пять лет регулярно обсуждали на совете директоров необходимость увеличить усилия в этом направлении, но серьезно за это взялись относительно недавно.
«У нас добавилось рисков»
– Первый раз.
– Из-за новых мер у нас добавилось рисков, и нашу прибыль они ограничили. Но, несмотря на это, мы показываем хорошие результаты. За девять месяцев 2021 г. выручка составила 157,6 млрд руб., чистая прибыль – 35,4 млрд руб. Оба показателя рекордно высокие за всю историю компании.
– Есть объективные факторы, стабилизирующие ситуацию. Если говорить о растениеводстве, то в России давно уже себестоимость производства традиционных культур – пшеницы, ячменя и подсолнечника – одна из самых низких в мире. Например, полная себестоимость выращивания пшеницы в России – около $600/га, в США – около $900, в Германии – $1800.