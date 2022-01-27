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Добытчики крабов и морских ежей предупредили о массовых закрытиях предприятий

Часть из них не смогут принять участие в переделе рынка на 500 млрд рублей
Екатерина Бурлакова
Росрыболовством определены еще не все виды моллюсков для участия в аукционах / ЮРИЙ СМИТЮК / ТАСС

Добытчики рыбы и морепродуктов направили свыше 30 писем в Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР) о рисках предстоящего распределения квот на водные биоресурсы. «Ведомости» ознакомились с их копиями. Зампредседателя ФНПР Александр Шершуков подтвердил получение таких обращений. В них представители малых и средних компаний предупреждают о возможном прекращении деятельности из-за планов государства распределить права на добычу крабов, моллюсков и рыбы.

Они ссылаются на законопроект Минсельхоза: ведомство предложило в 2023 г. поделить между пользователями 20% общего допустимого улова минтая и сельди на Дальнем Востоке в обмен на инвестиции в рыбопромысловые суда и перерабатывающие комплексы. В этом же году предполагается разыграть на аукционах 50% квот на добычу крабов и 100% – на вылов морских ежей, трепангов, трубачей, гребешков. Тут тоже предусмотрены инвестиционные обязательства. В пояснительной записке к законопроекту указано, что доход бюджета от участия в аукционах составит 200 млрд руб., а в обновление производственных фондов должно быть вложено не менее 300 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных