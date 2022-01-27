Добытчики крабов и морских ежей предупредили о массовых закрытиях предприятий

Они ссылаются на законопроект Минсельхоза: ведомство предложило в 2023 г. поделить между пользователями 20% общего допустимого улова минтая и сельди на Дальнем Востоке в обмен на инвестиции в рыбопромысловые суда и перерабатывающие комплексы. В этом же году предполагается разыграть на аукционах 50% квот на добычу крабов и 100% – на вылов морских ежей, трепангов, трубачей, гребешков. Тут тоже предусмотрены инвестиционные обязательства. В пояснительной записке к законопроекту указано, что доход бюджета от участия в аукционах составит 200 млрд руб., а в обновление производственных фондов должно быть вложено не менее 300 млрд руб.