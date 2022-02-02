Снегоходы предложили вписать в ПДД

Снегоходы предложили вписать в ПДДНо популярность снегоходного туризма это не увеличит, считают участники отрасли
Глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов (представляет заксобрание Петербурга) разработал и направил премьеру Михаилу Мишустину законопроект, нацеленный на развитие снегоходного туризма. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил представитель сенатора.
Законопроект вносит поправки в ряд нормативных актов, в том числе в правила дорожного движения (ПДД). Гусеничным мототранспортным средствам, к которым в основном и относятся снегоходы, предлагается разрешить двигаться по общей проезжей части «с целью ее пересечения либо движения по мосту».
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