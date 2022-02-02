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Снегоходы предложили вписать в ПДД

Но популярность снегоходного туризма это не увеличит, считают участники отрасли
Денис Ильюшенков Маргарита Соболь
По данным компании «Русская механика» (производит снегоходы «Буран» и «Тайга»), рынок новых снегоходов в России, включая импорт, составил в 2020 г. – около 15 000 шт. и в 2021 г. – около 18 500 единиц / Сергей Бобылев / ТАСС

Глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов (представляет заксобрание Петербурга) разработал и направил премьеру Михаилу Мишустину законопроект, нацеленный на развитие снегоходного туризма. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил представитель сенатора.

Законопроект вносит поправки в ряд нормативных актов, в том числе в правила дорожного движения (ПДД). Гусеничным мототранспортным средствам, к которым в основном и относятся снегоходы, предлагается разрешить двигаться по общей проезжей части «с целью ее пересечения либо движения по мосту».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных