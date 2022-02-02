Снегоходы предложили вписать в ПДД

По данным компании «Русская механика» (производит снегоходы «Буран» и «Тайга»), рынок новых снегоходов в России, включая импорт, составил в 2020 г. – около 15 000 шт. и в 2021 г. – около 18 500 единиц / Сергей Бобылев / ТАСС