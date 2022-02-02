Как нефтедобывающие страны нарушают соглашение ОПЕК+

Для России главная проблема заключалась в том, что при резком снижении добычи в 2020 г. пришлось не только отложить планы по новым скважинам или даже целым проектам, но и законсервировать действующие, соглашается руководитель направления «Декарбонизация и климатическая политика» Центра энергетики МШУ «Сколково» Екатерина Грушевенко. По ее словам, сейчас эта ситуация привела к тому, что производители не успевают инвестировать в бурение и начинают отставать по добыче, что усугубляется зимним периодом, который традиционно отличается небольшим снижением добычи в России. «Есть высокая вероятность того, что вернуть добычу на требуемый уровень Россия сможет только во второй половине 2022 г.», – заключила она.