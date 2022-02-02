Как нефтедобывающие страны нарушают соглашение ОПЕК+Они не успевают наращивать добычу запланированными темпами
Участники министерской встречи стран – членов соглашения ОПЕК+ 2 февраля приняли решение о плановом увеличении добычи в марте еще на 400 000 баррелей в сутки (б/с), передал «Интерфакс». Этот рост добычи в рамках параметров сделки ОПЕК+ должен происходить ежемесячно. Но в январе 2022 г. участники соглашения суммарно смогли нарастить ее лишь на 210 000 б/с.
По итогам января заметный рост добычи был отмечен в Саудовской Аравии (+100 000 б/с), Нигерии (+50 000 б/с), Кувейте и ОАЭ (по 40 000 б/с), сообщало Reuters. Но полностью выбрать увеличившиеся квоты участники ОПЕК+ все же не смогли, в том числе из–за падения добычи в Ираке на 30 000 б/с и Ливии – на 40 000 б/с. Не выбирает свою квоту и Россия. В декабре 2020 г. курирующий ТЭК вице–премьер РФ Александр Новак говорил, что страна может в рамках сделки ежемесячно увеличивать добычу на 125 000 б/с, но фактически с августа наращивает ее медленнее: примерно на 100 000 б/с.
В результате объемы добычи нефти по странам – участницам ОПЕК+ в январе 2022 г. оказались на 2,8 млн б/с ниже уровня конца 2019 г. (принят за базу отсчета для постепенного увеличения добычи).
Сделка ОПЕК+ действует с 2017 г. В апреле 2020 г. после реформы соглашения добывающие страны согласились на снижение производства нефти на 9,7 млн б/с от базового уровня конца 2019 г. с постепенным наращиванием производства с 1 мая 2020 г. по 1 мая 2022 г. С августа 2021 г. ОПЕК+ ежемесячно поднимает суммарные квоты на 400 000 б/с. Несмотря на возникшие осенью 2021 г. трудности (в частности, появление нового омикрон–штамма коронавируса и заявления США о готовности выбросить на рынок до 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов), участники сделки продолжали следовать плану.
Отдельные участники сделки ОПЕК+ не могли справиться с выполнением плана по наращиванию добычи уже с конца лета 2021 г., отмечает старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. Наиболее заметным это отставание, по его словам, стало в декабре 2021 г. По данным «Интерфакса», который ссылается на информацию технического комитета ОПЕК+, в декабре 2021 г. участники сделки нарастили добычу лишь на 270 000 б/с, в январе – на 210 000 б/с.
Блохин отмечает, что в январе Россия, как и многие другие участники сделки ОПЕК+, продолжала отставать от графика, поставляя на рынок на 5–10% меньше разрешенной квоты. Старший консультант Vygon Consulting Марина Мосоян возражает: «По итогам января России удалось нарастить среднесуточную добычу нефти и выполнить свою квоту в рамках ОПЕК+. Однако в ноябре и декабре 2021 г., несмотря на планы по увеличению, добыча нефти держалась на одном уровне».
Сегодня быстро наращивать добычу, по словам Блохина, могут лишь Саудовская Аравия, Ирак и ОАЭ, у которых еще есть свободные нефтедобывающие мощности. Другие страны, включая Россию, их уже практически полностью исчерпали, считает он.
О том, что Россия не сможет быстро наращивать добычу нефти, писали в своем обзоре аналитики Bank of America (BofA). Они отмечали, что в РФ добыча будет расти практически полностью за счет двух компаний – «Роснефти» и «Газпром нефти» («Ведомости» рассказывали об этом 2 февраля). В августе – декабре 2021 г. Россия, по данным BofA, увеличила добычу нефти на 455 000 при плане в 500 000 б/с. По оценке аналитиков банка, Россия уже почти полностью использовала резервные мощности действующих месторождений, а большая часть сокращения добычи в 2020 г. пришлась на зрелые месторождения, так как компании остановили наименее рентабельные проекты.
Для России главная проблема заключалась в том, что при резком снижении добычи в 2020 г. пришлось не только отложить планы по новым скважинам или даже целым проектам, но и законсервировать действующие, соглашается руководитель направления «Декарбонизация и климатическая политика» Центра энергетики МШУ «Сколково» Екатерина Грушевенко. По ее словам, сейчас эта ситуация привела к тому, что производители не успевают инвестировать в бурение и начинают отставать по добыче, что усугубляется зимним периодом, который традиционно отличается небольшим снижением добычи в России. «Есть высокая вероятность того, что вернуть добычу на требуемый уровень Россия сможет только во второй половине 2022 г.», – заключила она.
Блохин согласен, что при текущих инвестициях нефтяников в добычу даже к августу 2022 г. выйти на целевые показатели не удастся. Россия же, по его расчетам, при сохранении значительных инвестиций сможет достичь базового уровня – более 11 млн б/с – к концу 2022 г. В среднесрочной перспективе наращивать объемы добычи Россия сможет за счет новых проектов, таких как «Восток Ойл» «Роснефти».
Блохин также добавил, что на фоне опережающего роста спроса на нефть, действия ОПЕК+ «уже не определяют ценовую политику на нефтяном рынке». По данным биржи ICE, 2 февраля апрельский фьючерс Brent стоил $89,8 за баррель. В конце декабря 2021 г. Brent торговался ниже $80 за баррель, а в середине декабря – на уровне около $70.