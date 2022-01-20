Почему российская нефть Urals стала дороже Brent

Спрос на мазут, по его словам, разгоняют все еще высокие спотовые котировки газа. «Сейчас спрос на использование мазута в качестве печного топлива высок, так как при текущих ценах на газ мазут для этой цели гораздо выгоднее», – сказал он. По данным биржи ICE, на хабе TTF в Нидерландах 20 января, февральский фьючерс на газ торгуется примерно по $900 за 1000 куб. м, в декабре 2021 г. максимальная цена газа достигала до $2200 за 1000 куб. м. «Если не произойдет существенного снижения цен на газ, премия на Urals может сохраняться вплоть до окончания отопительного сезона в Европе», – отметил он.