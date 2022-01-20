Почему российская нефть Urals стала дороже Brent

Почему российская нефть Urals стала дороже BrentКотировки разогрели дефицит мазута и атака хуситов в ОАЭ
Цена нефти российской марки Urals в Средиземноморье на торгах 19 января превысила $90 за баррель впервые с октября 2014 г., сообщило ценовое агентство Argus.
Партии Urals по 80 000–100 000 т торгуются в Средиземноморье с премией $0,65 за баррель к эталонной марке Brent впервые с декабря 2020 г. В ходе торгов 19 января российская марка дорожала более чем на $2, до $91 за баррель. По данным Argus, в июне 2021 г. цена Urals превысила $70 за баррель, а в октябре – $80.
По данным биржи ICE, марка Brent на закрытии торгов 19 января стоила $88,4 за баррель, WTI – $88,5.
Что такое Urals, Brent и WTI
Российская марка нефти Urals — это результат смешения в экспортной трубопроводной системе тяжелой и высокосернистой нефти поволжских месторождений с легкой нефтью Западной Сибири. Из-за большой доли тяжелых фракций и серы Urals обычно стоит несколько дешевле европейского эталонного сорта Brent. Нефть Западной Сибири без смешивания с поволжской уходит на экспорт под маркой Siberian Light. Brent — это изначально легкая нефть из одноименного месторождения между Норвегией и Шетландскими островами, сейчас под этой маркой понимаются жидкие углеводороды из нескольких североморских месторождений. WTI — легкая нефть из месторождений Западного Техаса, считается эталонным сортом в США;
Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отмечает, что обычно уже на протяжении нескольких лет Urals торгуется с дисконтом к Brent в районе $2 на баррель, но в отдельные периоды российская марка действительно опережает другие сорта, в том числе и эталонную Brent. Например, так было в мае – июне 2020 г., когда Россия сильно сократила объем добычи в рамках сделки ОПЕК+, напоминает он.
Премия Urals к марке Brent чаще всего связана с тем, что ряд европейских НПЗ технологически настроены на переработку более тяжелой российской марки, а не американской WTI или североморской Brent, поясняет аналитик «Райффайзенбанка» Андрей Полищук. Именно поэтому, по его словам, при возникновении временного дефицита таким заводам гораздо выгоднее немного переплачивать за Urals, чем перенастраивать все оборудование под другие марки нефти с другими физическими характеристиками и свойствами.
Всплеск котировок Urals, продолжает Полищук, также мог быть вызван атакой хуситов на объекты в Абу–Даби (ОАЭ). Вечером 17 января поддерживаемые Ираном повстанцы – хуситы из Йемена атаковали с помощью беспилотников объекты на территории входящего в ОАЭ столичного эмирата Абу-Даби: аэропорт и промышленные объекты Национальной нефтяной компании Абу–Даби («Ведомости» подробно рассказывали об этом 18 января).
«Состав ближневосточной нефти во многом по свойствам и качеству схож с российской нефтью Urals. В условиях, когда рынок опасается возможных перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока, растет спрос на ее аналоги», – пояснил аналитик.
Третья возможная причина, по его словам: сокращение Россией объемов поставок мазута на европейский рынок. «Недостающий мазут производится на НПЗ в Европе из нефти марки Urals», – отметил Полищук.
Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков в свою очередь говорит, что сложившаяся в Средиземноморье ситуация не уникальна. «Цена Urals превышает Brent при повышенном спросе на мазут и тяжелую нефть, так как ряд НПЗ не только в Европе, но и США ориентирован на переработку именно тяжелой нефти», – соглашается он с Полищуком.
Спрос на мазут, по его словам, разгоняют все еще высокие спотовые котировки газа. «Сейчас спрос на использование мазута в качестве печного топлива высок, так как при текущих ценах на газ мазут для этой цели гораздо выгоднее», – сказал он. По данным биржи ICE, на хабе TTF в Нидерландах 20 января, февральский фьючерс на газ торгуется примерно по $900 за 1000 куб. м, в декабре 2021 г. максимальная цена газа достигала до $2200 за 1000 куб. м. «Если не произойдет существенного снижения цен на газ, премия на Urals может сохраняться вплоть до окончания отопительного сезона в Европе», – отметил он.
Маринченко из Fitch более скептичен: «Об устойчивом тренде говорить рано. Цена Urals, скорее всего, нормализуется в течение ближайших недель либо еще быстрее».
В январе 2022 г. мировые цены на нефть сохранили тенденцию роста, которая началась еще летом 2021 г. на фоне энергетического кризиса. Ценовой пик осенью был достигнут 20 октября, когда Brent стоила $83,44/барр. В конце ноября наблюдалось последовательное снижение нефтяных котировок, но в декабре они вновь начали подъем. Одним из важных факторов, поддерживающим нефтяные котировки, стало более быстрое по сравнению с предложением восстановление спроса на нефть и нефтепродукты в постковидном 2021 г. («Ведомости» писали об этом 18 января). Кроме того, не оправдались опасения рынка, связанные с омикрон–штаммом коронавируса.
Рекордное падение нефтяных котировок наблюдалось в апреле 2020 г. после развала сделки ОПЕК+, предусматривающей сдерживание объемов добычи. Стоимость Brent тогда падала до $25/баррель, Urals – до $8,4 (по данным Refinitiv). Но после того, как странам – членам ОПЕК и не входящим в картель участникам сделки удалось вновь согласовать ее условия, цены начали стабилизироваться.