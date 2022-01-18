Атака на Абу-Даби подняла котировки нефти

Атака на Абу-Даби подняла котировки нефтиЦены на нее вернулись на уровень октября 2014 года
Мировые цены на нефть выросли до уровня начала октября 2014 г. Согласно данным биржи ICE, стоимость мартовского фьючерса Brent на торгах 18 января поднялась до $88,11 за баррель, что стало рекордом с 1 октября 2014 г. Стоимость февральского фьючерса WTI выросла до $85,75.
Одной из причин роста цен на нефть называют удары по ОАЭ. Вечером 17 января поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы из Йемена атаковали с помощью беспилотников объекты на территории входящего в ОАЭ столичного эмирата Абу-Даби: аэропорт и промышленные объекты Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) в районе Мусаффах. Были уничтожены как минимум три бака-хранилища горючего, в результате пожара погибли не менее трех человек. Абу-Даби стал целью из-за того, что поддерживаемые войсками ОАЭ противники хуситов в Йемене начали после Нового года наступление на их позиции. Оно сопровождается авиаударами по столице Йемена Сане и другим городам, которые находятся под контролем хуситов.
Степень урона Абу-Даби пока не уточнялась, ADNOC сообщила, что приступила к выполнению плана обеспечения непрерывного функционирования бизнеса для организации бесперебойных поставок. Агентство Associated Press утром 18 января опубликовало сделанные Planet Labs PBC спутниковые снимки НПЗ в Абу-Даби, по которому наносился удар. На первом фото, сделанном практически сразу после налета, видны клубы дыма, поднимающиеся с топливного склада. Другой кадр демонстрирует последствия атаки – разрушения, обугленные постройки и разлитую по объекту пожарную пену.
Примерно через несколько часов после атаки коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией начала авианалеты на Сану.
Ранее целями ракет и дронов хуситов становились исключительно города, аэропорты и промышленные объекты Саудовской Аравии как страны, возглавляющей антихуситскую коалицию. Так, в 2019 г. поддерживаемым Ираном повстанцам удалось несколько раз поразить нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие объекты, а также трубопроводы, что вызывало временное повышение цен на нефть. Атака на объекты саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco в Хурайсе 14 сентября 2019 г. вызывала повышение цен на Brent почти на 20% за два дня – до $71,95 за баррель, к 27 сентября они вернулись к исходной точке – ниже $61 за баррель.
Но цены на нефть начали расти с конца августа 2021 г. на фоне энергетического кризиса. В прошлом году пик котировок пришелся на 20 октября, когда Brent достигла отметки $83,44/барр., после чего начался спад, но с начала декабря котировки вновь перешли к росту. 3 января на ICE баррель Brent уже стоил $78,98.
До этого сильное падение нефтяных котировок произошло на фоне локдаунов, вызванных пандемией коронавируса в апреле 2020 г. Тогда стоимость Brent падала до $25/барр. По этой причине страны – члены ОПЕК и не входящие в картель участники нефтяной сделки ОПЕК+ вновь согласовали сокращение объемов глобальной добычи для стабилизации цен. На два года – с 1 мая 2020 г. по 1 мая 2021 г. – они приняли решение сократить добычу в общей сложности на 9,7 млн барр./сутки. Также с августа 2021 г. каждый месяц участники сделки совокупно наращивают добычу на 400 000 барр./сутки.
Предполагается, что следование данному плану позволит восстановить допандемийный объем добычи к началу 2023 г. В начале каждого месяца участники сделки проводят заседание мониторингового комитета и министерскую встречу, на которой подтверждается решение о темпах восстановления добычи. Участникам сделки пока удается следовать своему плану.
Спрос на нефть восстанавливается быстрее, чем растет предложение, и этот фактор будет оказывать влияние на рынок еще на протяжении ближайших трех лет, полагает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. На текущий рост котировок влияет сезонный фактор, а также эскалация конфликта между хуситами и коалицией. По мнению аналитика, в условиях сбалансированного рынка подобные региональные факторы могут оказывать существенное влияние.
При этом Белова не исключила, что если рост цен продолжится, то участники сделки ОПЕК+ могут пересмотреть план по ежемесячному восстановлению добычи на 400 000 барр./сутки в сторону увеличения.
Наблюдаемый рост цен стал неожиданностью для рынка, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Он напомнил, что еще в середине декабря 2021 г. прогнозировался существенный избыток предложения в I квартале 2022 г. В частности, снижение цен ожидалось в связи с «распечаткой» стратегических резервов США (страны-импортеры грозили выкинуть на рынок свои запасы для коррекции цен. – «Ведомости»), а также из-за возможных последствий омикрон-штамма.
«Профицит предложения, судя по всему, окажется меньшим, чем предполагали предыдущие прогнозы. Кроме того, дополнительное влияние на рынок в пользу роста цен оказывает ситуация на Ближнем Востоке и рост цен на газ», – заключил Танурков. По данным ICE, 18 января на голландском хабе TTF 1000 куб. м газа с поставкой в феврале стоила около $900.
Старший директор группы по природным ресурсам рейтингового агентства Fitch Ratings Дмитрий Маринченко также считает, что текущие цены превышают ожидания большинства участников рынка. При этом он считает, что ОПЕК+ продолжит постепенно наращивать добычу и не будет вносить коррективы в свои планы.
После пандемии спрос восстанавливается быстрее, чем предполагалось ранее, обратил внимание аналитик «Райффайзенбанка» Андрей Полищук. По его словам, после введения ограничений, связанных с коронавирусом, существенно вырос объем трафика, так как население предпочитает сохранять социальную дистанцию и пользоваться персональным транспортом, а не общественным. По мнению эксперта, по этой причине объемы восстановления добычи уровня 2019 г. могут быть достигнуты еще до конца текущего года.
Рост нефтяных котировок может отразиться на курсе рубля, полагает экономист аналитического департамента «ВТБ Капитала» Александр Исаков. «Эластичность USD/RUB по цене нефти на сегодня колеблется в районе 1-1,5% на 10% изменения цены нефти, т. е. при росте котировок с $80 за баррель до $88 мы увидим укрепление от этого фактора порядка 70-80 коп.», – отметил он.
Эксперт также добавил, что кроме цены на нефть при действующем бюджетном правиле и текущих макроусловиях важным с точки зрения валютного рынка является восстановление объемов добычи и рост доли экспорта в использовании добытой нефти.