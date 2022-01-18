Атака на Абу-Даби подняла котировки нефти

Одной из причин роста цен на нефть называют удары по ОАЭ. Вечером 17 января поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы из Йемена атаковали с помощью беспилотников объекты на территории входящего в ОАЭ столичного эмирата Абу-Даби: аэропорт и промышленные объекты Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) в районе Мусаффах. Были уничтожены как минимум три бака-хранилища горючего, в результате пожара погибли не менее трех человек. Абу-Даби стал целью из-за того, что поддерживаемые войсками ОАЭ противники хуситов в Йемене начали после Нового года наступление на их позиции. Оно сопровождается авиаударами по столице Йемена Сане и другим городам, которые находятся под контролем хуситов.