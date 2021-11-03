Может ли нефть в 2022 году достичь уровня в $120 за баррель?

Нефть в 2022 г. может достичь уровня в $120 за баррель, считают аналитики Bank of America. Причиной этого в банке назвали энергокризис и рост на все энергоносители, в том числе на газ и уголь. Это один из наиболее радикальных «бычьих» прогнозов по котировкам нефти в последние месяцы. Заявление банка было сделано на фоне стабильно высоких цен на нефть в последние месяцы. Вечером 2 ноября нефть Brent стоила ​​$84,5 за баррель (-0,3% к уровню предыдущего дня), свидетельствуют данные лондонской Межконтинентальной биржи (ICE). «Ведомости» опросили аналитиков о том, насколько вероятно воплощение такого прогноза в реальность.