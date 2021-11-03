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Может ли нефть в 2022 году достичь уровня в $120 за баррель?

Рост котировок все же должен остановиться, полагают аналитики
Екатерина Литова Александр Волобуев
Цена на нефть продолжает расти выше ожиданий / Евгений Разумный / Ведомости

Нефть в 2022 г. может достичь уровня в $120 за баррель, считают аналитики Bank of America. Причиной этого в банке назвали энергокризис и рост на все энергоносители, в том числе на газ и уголь. Это один из наиболее радикальных «бычьих» прогнозов по котировкам нефти в последние месяцы. Заявление банка было сделано на фоне стабильно высоких цен на нефть в последние месяцы. Вечером 2 ноября нефть Brent стоила ​​$84,5 за баррель (-0,3% к уровню предыдущего дня), свидетельствуют данные лондонской Межконтинентальной биржи (ICE). «Ведомости» опросили аналитиков о том, насколько вероятно воплощение такого прогноза в реальность.

В целом аналитики не ждут аномального скачка цен на нефть до $100 или даже $120 за баррель. Большинство экспертных оценок исходит из того, что текущие котировки и так достаточно высоки, поэтому в 2022 г. следует ожидать либо коррекции нефтяных цен, либо, как минимум, их стабилизации на достигнутом уровне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных