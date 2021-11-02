Bank of America спрогнозировал рост нефти Brent до $120 за баррель
Цена нефти марки Brent достигнет отметки в $120 к концу июня 2022 г., пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Bank of America.
Банк считает главным катализатором роста текущий мировой энергетический кризис, который вызвал резкое подорожание энергоносителей. Еще месяц назад американский кредитор прогнозировал, что цены на нефть вырастут до $100 в течение полугода в случае, если зима будет холоднее, чем ожидается: тогда именно температура считалась главным драйвером для западных торговых площадок.
Теперь аналитики банка считают, что мировой спрос на нефть будет превышать предложение на протяжении следующих полутора лет, что скажется на уровне заполненности хранилищ, а значит, и цен, как это произошло в Европе этой осенью.
Растущий спрос на бензин, дизельное и авиационное топливо в сочетании с ограничениями перерабатывающих мощностей может дополнительно ускорить подорожание нефти в следующем году, сообщили в BofA.
В четверг, 4 ноября, состоится заседание ОПЕК+, на котором участники картеля обсудят дальнейшие планы по увеличению нефтедобычи. С августа текущего года альянс увеличивает добычу на 400 000 баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 г. полностью выйти из обязательств по сокращению добычи.
Крупные потребители нефти, включая США, Китай и Индию, просят ОПЕК+ увеличить предложение на фоне сильного роста цен на нефть, однако Саудовская Аравия (фактический лидер ОПЕК) занимает осторожную позицию по этому вопросу из-за неопределенности со спросом в будущем.
На лондонской бирже ICE цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой на январь на 10:28 мск составляет $85,12 за баррель, на Нью-йоркской товарной бирже — $84,71 за баррель на закрытии торгов 1 ноября.