Китай может продолжить распродажу нефти из стратегических запасов

По словам собеседников агентства, Пекин согласился на этот шаг в конце 2021 г. Но точный объем выбрасываемой на рынок нефти до сих пор неизвестен. Источник также отметил, что Китай согласился продавать нефть в относительно больших объемах, если ее цена будет выше $85/барр., и меньший объем, если нефть останется на уровне $75/барр. На закрытие 14 января цена мартовских фьючерсов на нефть сорта Brent составила $86,36/барр., поднявшись за сутки на 2,24%. Этот показатель постепенно растет с 20 декабря 2021 г., когда он составлял $69,85/барр.