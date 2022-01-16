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Китай может продолжить распродажу нефти из стратегических запасов

Но ранее нефтяные интервенции импортеров не оказывали существенного влияния на цены
Илья Лакстыгал Матвей Катков
Точный объем выбрасываемой на рынок нефти до сих пор неизвестен / Reuters

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, Китай будет продавать на рынке нефть из своих стратегических запасов во время новогодних праздников по лунному календарю, которые начнутся 31 января и продлятся до 6 февраля. Это будет проводиться для снижения мировых цен в рамках плана, согласованного США с другими крупными потребителями нефти. Китай – крупнейший в мире импортер нефти (542,4 млн т, или 4,13 млрд барр., в 2020 г., что эквивалентно 10,85 млн барр. в сутки).

По словам собеседников агентства, Пекин согласился на этот шаг в конце 2021 г. Но точный объем выбрасываемой на рынок нефти до сих пор неизвестен. Источник также отметил, что Китай согласился продавать нефть в относительно больших объемах, если ее цена будет выше $85/барр., и меньший объем, если нефть останется на уровне $75/барр. На закрытие 14 января цена мартовских фьючерсов на нефть сорта Brent составила $86,36/барр., поднявшись за сутки на 2,24%. Этот показатель постепенно растет с 20 декабря 2021 г., когда он составлял $69,85/барр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных