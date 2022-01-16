Китай может продолжить распродажу нефти из стратегических запасов

Китай может продолжить распродажу нефти из стратегических запасовНо ранее нефтяные интервенции импортеров не оказывали существенного влияния на цены
Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, Китай будет продавать на рынке нефть из своих стратегических запасов во время новогодних праздников по лунному календарю, которые начнутся 31 января и продлятся до 6 февраля. Это будет проводиться для снижения мировых цен в рамках плана, согласованного США с другими крупными потребителями нефти. Китай – крупнейший в мире импортер нефти (542,4 млн т, или 4,13 млрд барр., в 2020 г., что эквивалентно 10,85 млн барр. в сутки).
По словам собеседников агентства, Пекин согласился на этот шаг в конце 2021 г. Но точный объем выбрасываемой на рынок нефти до сих пор неизвестен. Источник также отметил, что Китай согласился продавать нефть в относительно больших объемах, если ее цена будет выше $85/барр., и меньший объем, если нефть останется на уровне $75/барр. На закрытие 14 января цена мартовских фьючерсов на нефть сорта Brent составила $86,36/барр., поднявшись за сутки на 2,24%. Этот показатель постепенно растет с 20 декабря 2021 г., когда он составлял $69,85/барр.