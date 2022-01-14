Россия сократила поставки газа в Европу в начале 2022 года

Россия сократила поставки газа в Европу в начале 2022 годаМягкая зима дает возможность местным потребителям не спешить с закупками
С начала 2022 г. поставки российского газа в Европу через Украину сократились более чем наполовину, следует из данных словацкого газотранспортного оператора Eustream. Например, 14 января через пункт Вельке-Капушаны было прокачено около 27,1 млн куб. м газа. Это на 42 млн куб. м меньше, чем в тот же день год назад. Как писал ранее «Коммерсантъ», за первую декаду января прокачка газа по сравнению с началом 2021 г сократилась на 55%.
«Газпром» перестал бронировать дополнительные транзитные мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины еще в ноябре 2021 г. Компания также не бронирует и мощности газопровода Ямал – Европа, следует из данных объединения европейских операторов газотранспортных систем Entsog. Этот газопровод с конца прошлого года работает в реверсном режиме, прокачка осуществляется из Германии в Польшу.
Вместе с тем, с начала 2022 г. примерно на 30% сократились объемы поставок российского газа в Европу через балканскую часть «Турецкого потока». «Газпром» не ведет торгов и через электронную торговую площадку (ЭТП): последняя сессия состоялась в конце октября минувшего года.
Это происходит на фоне рекордного истощения запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы. По последним данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 12 января европейские хранилища были заполнены лишь на 49%, в них находилось около 53,5 млрд куб. м газа, что является абсолютным минимумом для января за последние 9 лет.
На этом фоне в Европе сохраняются высокие спотовые цены на газ. По данным биржи ICE, 14 января на хабе TTF в Нидерландах февральский фьючерс стоил около $1060 за 1000 куб. м.
Снижение объемов экспорта связано с сокращением количества заявок от европейских покупателей, приобретающих газ у «Газпрома» по долгосрочным контрактам, отметил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он подчеркнул, что клиенты, перешедшие на 100%–ную привязку к спотовым котировкам, сейчас оказались в тяжелом положении из-за роста цен на хабах. Поэтому они вынуждены сократить объемы закупок, объяснил эксперт «Ведомостям». Гривач отметил, что мягкая зима в Европе и падение спроса на газ в промышленности и генерации позволяют уменьшить объем закупок у «Газпрома».
В январе 2022 г. в Центральной и Южной Европе установилась аномально теплая погода – более 15 градусов тепла, в то время как обычно максимальная температура в январе не превышает 8 градусов.
Уменьшение объемом прокачки не поможет снизить спотовые цены на европейском рынке, полагает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. По мнению аналитика, для ценообразования важнее текущая заполненность хранилищ, а суточные объемы транзита оказывают второстепенное влияние на рынок. «Сейчас запасы продолжают сокращаться, а это будет поддерживать цены на высоком уровне», – сказал Танурков «Ведомостям». Он считает, что текущее снижение объема поставок сырья также связано с ожиданием покупателей более низких цен на газ весной.
С Танурковым согласен и старший директор группы по природным ресурсам в лондонском офисе рейтингового агентства Fitch Rating Дмитрий Маринченко. По его словам, высокая волатильность на рынке обусловлена низкими запасами газа в европейских хранилищах, неопределенностью с поставками из России и теплой погодой в начале года в Европе. «Несколько удивляет, что «Газпром» не пользуется благоприятной конъюнктурой и не наращивает поставки по спотовым соглашениям, например, через электронную торговую площадку», – рассуждает эксперт.
Эту неопределенность усугубляет и постоянное откладывание сроков запуска «Северного потока – 2», отмечает он. Пока такая ситуация будет сохраняться, спотовые цены на газ в Европе останутся высокими, сказал Маринченко «Ведомостям».
Строительство экспортного газопровода «Северный поток – 2» мощностью 55 млрд куб. м в год было завершено в сентябре 2021 г. После этого Федеральное сетевое агентство Германии начало сертификацию оператора газопровода – зарегистрированной в Швейцарии компании Nord Stream 2 AG. В ноябре сертификация была приостановлена, так как для успешного ее завершения потребовалось создание находящейся под юрисдикцией Германии «дочки» Nord Stream 2 AG. В середине декабря 2021 г. немецкий регулятор сообщил, что сертификацию не удастся завершить в первом полугодии 2022 г. После этого спотовые цены на газ достигли отметки в $2200 за 1000 куб. м, что стало абсолютным рекордом.