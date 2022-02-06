Аптечная сеть «Ригла» запустит сеть магазинов косметики

Аптечная сеть «Ригла» запустит сеть магазинов косметикиНа этом рынке высокая конкуренция, получить существенную долю тут будет непросто
Входящая в группу «Протек» аптечная сеть «Ригла» открыла магазин косметической продукции «Ригла beauty» в торговом центре «Глобус» в Пушкине в Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказал ее генеральный директор Александр Филиппов. По его словам, до конца года компания запустит в Москве еще 10 аналогичных магазинов в торговых центрах и в формате стрит-ритейла. Он также добавляет, что во II квартале 2022 г. «Ригла beauty» намерена запустить интернет-магазин. На начальном этапе Филиппов ожидает соотношения офлайн- и онлайн-продаж на уровне 70% к 30%, но в дальнейшем он рассчитывает на рост доли последних до 50%. Инвестиции в проект он не раскрыл.
Затраты на запуск «Ригла beauty», по оценкам генерального директора DSM Group Сергея Шуляка, могут начинаться от 30 млн руб. По мнению генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, открытие только 10 магазинов обойдется компании не менее чем в 50 млн руб., а с учетом онлайна – порядка 100 млн руб. Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский называет куда более серьезные цифры. По его мнению, на запуск сети и хорошего интернет-магазина потребуется нескольких сотен миллионов рублей. А в случае создания отдельного подразделения компании, для работы которого необходимо будет создать отдельную от аптечной сети логистическую инфраструктуру и привлечь новый персонал, затраты вырастут до 1 млрд руб., полагает эксперт.