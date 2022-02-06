Аптечная сеть «Ригла» запустит сеть магазинов косметики

Входящая в группу «Протек» аптечная сеть «Ригла» открыла магазин косметической продукции «Ригла beauty» в торговом центре «Глобус» в Пушкине в Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказал ее генеральный директор Александр Филиппов. По его словам, до конца года компания запустит в Москве еще 10 аналогичных магазинов в торговых центрах и в формате стрит-ритейла. Он также добавляет, что во II квартале 2022 г. «Ригла beauty» намерена запустить интернет-магазин. На начальном этапе Филиппов ожидает соотношения офлайн- и онлайн-продаж на уровне 70% к 30%, но в дальнейшем он рассчитывает на рост доли последних до 50%. Инвестиции в проект он не раскрыл.