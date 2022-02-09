Украина жалуется американскому суду на угрозу войны с Россией

Украина жалуется американскому суду на угрозу войны с РоссиейЭто может затянуть выплату Киевом $173 млн компенсации «Татнефти»
Украина обратилась в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка (США) с просьбой отказать «Татнефти» в вызове в суд представителей 52 банков в рамках взыскания в пользу нефтекомпании $173 млн за потерю доли в Кременчугском НПЗ, сообщает агентство Bloomberg. Повестки в суд для предоставления информации получили Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Credit Suisse, Danske Bank A/S, Резервный банк Австралии и другие финансовые организации.
По мнению украинской стороны, это требование «Татнефти» является предлогом для получения конфиденциальной информации, в частности, о финансово–экономическом положении Украины, в условиях обострения политической ситуации между Москвой и Киевом.
Украина представила в суд заявления официальных лиц, в том числе министра обороны страны и посла в США, пишет Bloomberg. В них украинская сторона указывает, что повестки сформулированы так, что предусматривают предоставление информации, которая «не имеет ничего общего» со сбором данных по решению суда. Речь якобы идет об активах и финансовых операциях Украины и третьих лиц, играющих ключевую роль в таких стратегических отраслях, как оборона, энергетика, транспорт и связь.
«В контексте непосредственной угрозы вторжения России в Украину российской нефтяной компании, имеющей тесные связи с российским правительством, не должно быть позволено использовать повестки в качестве предлога для получения конфиденциальной информации, касающейся военной сферы и национальной безопасности Украины, а также ее денежно–кредитной стабильности», – приводит Bloomberg заявление украинской стороны.
Крупнейшим акционером «Татнефти» является Татарстан, которому принадлежат 34% компании, 25% бумаг приходятся на АДР, 3% – на казначейские акции, миноритарным акционерам принадлежат 38% акций.
Судебная тяжба Украины с «Татнефтью» связана с учрежденной еще в 1994 г. компанией «Укртатнафта», которая создавалась для снабжения сырьем расположенного на Украине Кременчугского НПЗ. «Татнефть» вместе с правительством Татарстана контролировала 55,7% этого предприятия. Остальная доля принадлежала украинской госкомпании «Нафтогаз Украины», а также дочерним компаниям украинской финансово–промышленной группы «Приват», контролируемой Игорем Коломойским. Но в 2007 г. российские акционеры утратили контроль над «Укртатнафтой», он перешел в руки структур, аффилированных с Коломойским.
«Татнефть» в ответ на это в 2008 г. инициировала арбитражное дело в отношении Украины, ссылаясь на нарушение российско–украинского соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. В 2009 г. по решению украинских судов российские акционеры полностью лишились долей в «Укртатнафте». Тогда это решение объяснялось тем, что приобретение доли было проведено с нарушениями.
В итоге только в 2014 г. Международный арбитражный суд в Гааге вынес решение, по которому Украина должна выплатить «Татнефти» $112 млн, а также проценты за потерю доли в «Укртатнафте». Украинская сторона несколько раз пыталась обжаловать эти решения, но безрезультатно.
В свою очередь «Татнефть» подала три ходатайства об исполнении решения международного арбитража – в США, в Великобритании и в России. Во всех трех странах суды удовлетворили требования «Татнефти». В США рассмотрение дела дошло до апелляционного суда США по округу Колумбия, который в декабре 2021 г. подтвердил решение международного арбитража в Гааге. С учетом процентов и пеней в 2022 г. суммарная выплата в пользу «Татнефти» увеличилась до $173 млн.
Нынешнее обращение Украины с требованием отказать в вызове в суд представителей банков обуславливается желанием Киева если не выиграть дело, то, как минимум, затянуть его, полагает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По мнению юриста, довод, который на этот раз выбрала украинская сторона, крайне невразумительный, так как допрос свидетелей является неотъемлемой частью судебного процесса. «Оппоненты истца, скорее, пытаются неправомерно добиться для себя процессуального преимущества на фоне политических реалий. Но на фоне очевидной вины оппонента данный ход вряд ли позволит Украине уйти от ответа», – заключил Горбунов.
Подобные дела в американских судах рассматриваются не так быстро, как хотелось бы бизнес–сообществу, привыкшему к более–менее оперативному решению вопросов в судах СНГ, отметил адвокат практики международного экономического комплаенса Art de lex Марат Самарский. Он, как и Горбунов, полагает, что это требование вполне типично для разбирательства подобного рода и является попыткой затянуть процесс.
Юрист добавил, что ход разбирательства от политической составляющей дела вряд ли существенно застопорится, так как у российской компании останутся возможности для обжалования решения, если вызов представителей банков будет заблокирован. «Вся сложившаяся практика на стороне «Татнефти», а процессуальное поведение Украины только стимулирует судей поддерживать позицию российской компании», – полагает Самарский.
По его мнению, правоприменительная практика американских судов в данном случае явно на стороне «Татнефти». В качестве примера он привел дела по инвестиционным спорам между американскими инвесторами и принимавшей инвестиции Аргентиной. Самарский отметил, что на эту практику, в частности, ссылается Федеральный суд Южного округа Нью–Йорка по делу «Татнефти». «Информация об активах стороны для целей исполнения судебного решения имеет решающее значение, а ее важность имеет решительное значение для полного раскрытия», – сообщается в акте американского суда.