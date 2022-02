Украина жалуется американскому суду на угрозу войны с Россией

Украина обратилась в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка (США) с просьбой отказать «Татнефти» в вызове в суд представителей 52 банков в рамках взыскания в пользу нефтекомпании $173 млн за потерю доли в Кременчугском НПЗ, сообщает агентство Bloomberg. Повестки в суд для предоставления информации получили Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Credit Suisse, Danske Bank A/S, Резервный банк Австралии и другие финансовые организации.