Украина жалуется американскому суду на угрозу войны с Россией

В свою очередь «Татнефть» подала три ходатайства об исполнении решения международного арбитража – в США, в Великобритании и в России. Во всех трех странах суды удовлетворили требования «Татнефти». В США рассмотрение дела дошло до апелляционного суда США по округу Колумбия, который в декабре 2021 г. подтвердил решение международного арбитража в Гааге. С учетом процентов и пеней в 2022 г. суммарная выплата в пользу «Татнефти» увеличилась до $173 млн.