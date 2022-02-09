Бизнес не смог помешать отмене льготного присоединения к электросетям

Законопроект предусматривает поэтапную отмену льготного подключения мощностей до 150 кВт к электросетям, как правило использующихся малым и средним бизнесом (МСП). С октября 2017 г. бизнес не оплачивает так называемую последнюю милю, т. е. расходы на строительство сетей от существующих энергообъектов до присоединяемого оборудования. С 1 июля 2022 г. потребители должны будут оплачивать половину этих затрат, а с 1 января 2023 г. – 100%. Кроме того, закон разрешает энергетикам с 1 января 2024 г. включать в цену техприсоединения так называемую инвестиционную составляющую при подключении оборудования мощностью более 150 кВт (такую возможность власти отменили в 2011 г.).