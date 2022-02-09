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Бизнес не смог помешать отмене льготного присоединения к электросетям

Для предприятий подключение может подорожать в 2–4 раза
Александр Волобуев
Бизнес оценивает свои потери от роста стоимости присоденинения к электросетям в 45–50 млрд руб. в год / ТАСС

Профильный комитет Совета Федерации (СФ) по экономической политике 10 февраля поддержит закон об отмене льгот при подключении к электросетям. Об этом сообщил «Ведомостям» возглавляющий комитет сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов. «Мы поддерживаем его, закон правильный. Были одни экономические условия [при введении льготного присоединения], сейчас они другие», – сказал он.

Законопроект предусматривает поэтапную отмену льготного подключения мощностей до 150 кВт к электросетям, как правило использующихся малым и средним бизнесом (МСП). С октября 2017 г. бизнес не оплачивает так называемую последнюю милю, т. е. расходы на строительство сетей от существующих энергообъектов до присоединяемого оборудования. С 1 июля 2022 г. потребители должны будут оплачивать половину этих затрат, а с 1 января 2023 г. – 100%. Кроме того, закон разрешает энергетикам с 1 января 2024 г. включать в цену техприсоединения так называемую инвестиционную составляющую при подключении оборудования мощностью более 150 кВт (такую возможность власти отменили в 2011 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных