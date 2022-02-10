Продажи слабоалкогольных коктейлей в России резко выросли

В прошлом году во многих странах мира увеличился спрос на слабоалкогольные напитки, рассказывает руководитель группы по работе с клиентами компании NielsenIQ Павел Фунтиков. Например, к началу 2021 г. продажи хард-зельцеров (газированные слабоалкогольные коктейли) в денежном выражении росли в Великобритании почти на 3000%, в США – на 250%, а в Сингапуре – на 45%. В основном такую продукцию предпочитает молодая аудитория. Об этом же говорит и совладелец дистрибутора АСТ Леонид Рафаилов, который отмечает, что этот тренд становится все более популярным у молодого поколения. У самой компании, по его словам, такой продукции пока нет, но, возможно, она появится уже к лету 2022 г. Фунтиков добавляет, что в России растущая популярность коктейлей обусловлена тем, что производители выводят на рынок все больше новинок. У группы компаний «Руст» (входит в топ-3 производителей, ее бренды – Sunny Breeze, Amore, Bravo) продажи коктейлей выросли на 13% до 1,25 млн 9-литровых коробов, рассказывает ее представитель. Он связывает их популярность с интересом потребителей к напиткам с меньшим содержанием алкоголя и с тем, что сама компания расширяла дистрибуцию в различных каналах сбыта.