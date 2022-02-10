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Продажи слабоалкогольных коктейлей в России резко выросли

Их популярность во всем мире растет, а в нашей стране им помогла и реформа виноделия
Екатерина Бурлакова
В России растущая популярность коктейлей обусловлена тем, что производители выводят на рынок все больше новинок / PIXABAY

Продажи слабоалкогольных коктейлей (к ним обычно относятся готовые напитки джин-тоник, ром-кола и т. д.) в 2021 г. выросли на 24,3% в натуральном выражении, по данным NielsenIQ. По динамике продаж это вторая категория алкогольных товаров после джина. Похожие выводы и у Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА): по его данным, производство слабоалкогольных напитков с содержанием спирта не более 9% (к ним как раз и относятся коктейли) выросло на 58% до 15,1 млн дал, а в сравнении с 2019 г. – почти вдвое.

В прошлом году во многих странах мира увеличился спрос на слабоалкогольные напитки, рассказывает руководитель группы по работе с клиентами компании NielsenIQ Павел Фунтиков. Например, к началу 2021 г. продажи хард-зельцеров (газированные слабоалкогольные коктейли) в денежном выражении росли в Великобритании почти на 3000%, в США – на 250%, а в Сингапуре – на 45%. В основном такую продукцию предпочитает молодая аудитория. Об этом же говорит и совладелец дистрибутора АСТ Леонид Рафаилов, который отмечает, что этот тренд становится все более популярным у молодого поколения. У самой компании, по его словам, такой продукции пока нет, но, возможно, она появится уже к лету 2022 г. Фунтиков добавляет, что в России растущая популярность коктейлей обусловлена тем, что производители выводят на рынок все больше новинок. У группы компаний «Руст» (входит в топ-3 производителей, ее бренды – Sunny Breeze, Amore, Bravo) продажи коктейлей выросли на 13% до 1,25 млн 9-литровых коробов, рассказывает ее представитель. Он связывает их популярность с интересом потребителей к напиткам с меньшим содержанием алкоголя и с тем, что сама компания расширяла дистрибуцию в различных каналах сбыта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных