Треть компаний в мире заявили о неготовности к энергопереходу

Треть компаний в мире заявили о неготовности к энергопереходуДля России он может пройти легче из-за дешевого газа и большой площади лесов
Эксперты Deloitte и Reuters Events в конце 2021 г. опросили 2800 респондентов по всему миру с целью выяснить их отношение к энергопереходу и готовность компаний снижать выбросы СО2. «Ведомости» ознакомились с результатами исследования. В опросе приняли участие представители промышленных компаний, включая топ-менеджмент, а также аналитики и консультанты по вопросам климата. Большая часть – из Европы (около 38%) и Северной Америки (около 30%).
В отчете экспертов говорится, что в 2022 г. все больше компаний придерживаются политики декарбонизации. «Растущий научный консенсус относительно реальности глобального потепления наряду с явными признаками изменения климата <...> помогли стимулировать действия, направленные на сокращение выбросов», – указано в документе. В 2021 г. сотни компаний уже пообещали снизить выбросы до нуля, причем многие из них стремятся достичь этого к 2040 г., на десятилетие раньше, чем сроки Парижского соглашения по климату.