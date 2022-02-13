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Треть компаний в мире заявили о неготовности к энергопереходу

Для России он может пройти легче из-за дешевого газа и большой площади лесов
Александр Волобуев Ксения Потаева
В ноябре 2021 г. Boston Consulting Group утверждала, что поглощающая способность российских лесов может вырасти с 0,6 млрд до 1,8–2,2 млрд т CO2-эквивалента при условии корректировки их учета / Андрей Гордеев / Ведомости

Эксперты Deloitte и Reuters Events в конце 2021 г. опросили 2800 респондентов по всему миру с целью выяснить их отношение к энергопереходу и готовность компаний снижать выбросы СО2. «Ведомости» ознакомились с результатами исследования. В опросе приняли участие представители промышленных компаний, включая топ-менеджмент, а также аналитики и консультанты по вопросам климата. Большая часть – из Европы (около 38%) и Северной Америки (около 30%).

В отчете экспертов говорится, что в 2022 г. все больше компаний придерживаются политики декарбонизации. «Растущий научный консенсус относительно реальности глобального потепления наряду с явными признаками изменения климата <...> помогли стимулировать действия, направленные на сокращение выбросов», – указано в документе. В 2021 г. сотни компаний уже пообещали снизить выбросы до нуля, причем многие из них стремятся достичь этого к 2040 г., на десятилетие раньше, чем сроки Парижского соглашения по климату.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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