Треть компаний в мире заявили о неготовности к энергопереходу

В отчете экспертов говорится, что в 2022 г. все больше компаний придерживаются политики декарбонизации. «Растущий научный консенсус относительно реальности глобального потепления наряду с явными признаками изменения климата <...> помогли стимулировать действия, направленные на сокращение выбросов», – указано в документе. В 2021 г. сотни компаний уже пообещали снизить выбросы до нуля, причем многие из них стремятся достичь этого к 2040 г., на десятилетие раньше, чем сроки Парижского соглашения по климату.