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После энергокризиса 2021 года Европа причислила газ и уран к зеленой энергетике

Россия останется для ЕС ключевым поставщиком энергоресурсов еще на десятки лет
Илья Лакстыгал Александр Волобуев
Для России и газовая, и атомная энергетика Европы остаются одними из ключевых рынков / VLADIMIR SIMICEK / AFP

Еврокомиссия (ЕК) 2 февраля представила согласованный проект «зеленой таксономии». Это часть европейской «зеленой сделки» 2019 г., направленной на развитие устойчивого финансирования и декарбонизации экономики в ЕС. В опубликованном на сайте ЕК документе инвестиции в газ и атомную энергию предлагается также отнести к зеленым, как и ВИЭ, но только на переходный период, чтобы помочь достичь углеродной нейтральности.

Но этот переходный период затянется. Разрешены новые инвестиции в АЭС, одобренные к строительству до 2040 или 2045 гг., и в газовые ТЭС, одобренные до 2030 или 2035 гг. Срок различен в зависимости от соответствия отдельным критериям. Эти критерии для газа сводятся к тому, насколько проект стимулирует переход от сжигания угля к возобновляемой или низкоуглеродной генерации, а для АЭС – к требованиям ядерной и экологической безопасности. Документ также вводит особые требования к раскрытию информации для газовой и атомной энергетики, чтобы инвесторы могли их идентифицировать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных