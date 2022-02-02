После энергокризиса 2021 года Европа причислила газ и уран к зеленой энергетике

Но этот переходный период затянется. Разрешены новые инвестиции в АЭС, одобренные к строительству до 2040 или 2045 гг., и в газовые ТЭС, одобренные до 2030 или 2035 гг. Срок различен в зависимости от соответствия отдельным критериям. Эти критерии для газа сводятся к тому, насколько проект стимулирует переход от сжигания угля к возобновляемой или низкоуглеродной генерации, а для АЭС – к требованиям ядерной и экологической безопасности. Документ также вводит особые требования к раскрытию информации для газовой и атомной энергетики, чтобы инвесторы могли их идентифицировать.