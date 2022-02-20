Из-за обострения в Донбассе Европа опять обсуждает отказ от российского газа

Из-за обострения в Донбассе Европа опять обсуждает отказ от российского газаНо пока ЕС не видит способа обойтись без поставок из России
В Европе с 18 по 20 февраля на 58-й Мюнхенской конференции на фоне обострения отношений между Россией и Украиной неоднократно поднимали вопрос энергобезопасности ЕС. Наиболее радикально выступил премьер Польши Матеуш Моравецкий. Он призвал не только не допустить запуска газопровода «Северный поток – 2», но и прервать поставки по действующему «Северному потоку – 1». По словам Моравецкого, Россия «использует газ в качестве оружия». А министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок до этого сообщила о готовности отказаться от проекта на фоне планов РФ вторгнуться на Украину. «Мы готовы заплатить высокую цену с экономической точки зрения. Именно из-за этого все варианты находятся на повестке дня и также «Северный поток – 2», – отмечала она.
Председатель комитета бундестага по энергетике, представитель Левой партии Клаус Эрнст, напротив, заявил, что «Северный поток – 2» следует исключить из механизмов санкционного давления на Россию. Вопрос введения санкций против России не должен затрагивать энергетическую сферу, отметил премьер Италии Марио Драги. Он подчеркнул, что санкции должны быть эффективными, но также посильными для вводящих их стран.