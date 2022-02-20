Из-за обострения в Донбассе Европа опять обсуждает отказ от российского газа

В Европе с 18 по 20 февраля на 58-й Мюнхенской конференции на фоне обострения отношений между Россией и Украиной неоднократно поднимали вопрос энергобезопасности ЕС. Наиболее радикально выступил премьер Польши Матеуш Моравецкий. Он призвал не только не допустить запуска газопровода «Северный поток – 2», но и прервать поставки по действующему «Северному потоку – 1». По словам Моравецкого, Россия «использует газ в качестве оружия». А министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок до этого сообщила о готовности отказаться от проекта на фоне планов РФ вторгнуться на Украину. «Мы готовы заплатить высокую цену с экономической точки зрения. Именно из-за этого все варианты находятся на повестке дня и также «Северный поток – 2», – отмечала она.