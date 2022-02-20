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Из-за обострения в Донбассе Европа опять обсуждает отказ от российского газа

Но пока ЕС не видит способа обойтись без поставок из России
Матвей Катков
Российские экспортные газопроводы вряд ли попадут под европейские санкции / Nord Stream 2

В Европе с 18 по 20 февраля на 58-й Мюнхенской конференции на фоне обострения отношений между Россией и Украиной неоднократно поднимали вопрос энергобезопасности ЕС. Наиболее радикально выступил премьер Польши Матеуш Моравецкий. Он призвал не только не допустить запуска газопровода «Северный поток – 2», но и прервать поставки по действующему «Северному потоку – 1». По словам Моравецкого, Россия «использует газ в качестве оружия». А министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок до этого сообщила о готовности отказаться от проекта на фоне планов РФ вторгнуться на Украину. «Мы готовы заплатить высокую цену с экономической точки зрения. Именно из-за этого все варианты находятся на повестке дня и также «Северный поток – 2», – отмечала она.

Председатель комитета бундестага по энергетике, представитель Левой партии Клаус Эрнст, напротив, заявил, что «Северный поток – 2» следует исключить из механизмов санкционного давления на Россию. Вопрос введения санкций против России не должен затрагивать энергетическую сферу, отметил премьер Италии Марио Драги. Он подчеркнул, что санкции должны быть эффективными, но также посильными для вводящих их стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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