Стоимость барреля Urals вплотную приблизилась к $100

Руководитель направления «Декарбонизация и климатическая политика» Центра энергетики МШУ «Сколково» Екатерина Грушевенко отмечает, что традиционно Urals торгуется с отрицательной премией к Brent в размере около $2 за барр. Сейчас же ситуация нетипичная. Грушевенко обращает внимание на нехватку свободных добывающих мощностей на Ближнем Востоке. Кроме того, ряд европейских НПЗ настроен на более высокосернистую нефть – именно такую, как российская Urals. В условиях недостатка сырья этим заводам проще заплатить премию за Urals, чем перенастраивать все производство под более легкую нефть, поясняет эксперт.