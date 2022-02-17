Стоимость барреля Urals вплотную приблизилась к $100

Стоимость барреля Urals вплотную приблизилась к $100Европейцы опасаются сбоев поставок по нефтепроводу «Дружба»
Цена российской нефти марки Urals в Средиземноморье 16 февраля превысила $99 за барр. впервые с начала сентября 2014 г., сообщило 17 февраля агентство Argus.
Цена Urals в Северо–Западной Европе (CIF Rotterdam) составила $96,49 за барр. В Средиземноморье (CIF Augusta) она торговалась по $99,14 за барр. Агентство также отмечает, что цена барреля североморского датированного сорта (индекс, рассчитываемый Argus на основе марок Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll) уже превысила $100.
Нефть марки Brent 16 февраля в Средиземноморье стоила $97,5 за барр., а в Северо-Западной Европе – $92,34 за барр. По данным биржи ICE, цена апрельского (ближайшего) фьючерса на Brent составляет $92,86 за барр.
Что такое Urals, Brent и WTI
Российская марка нефти Urals — это результат смешения в экспортной трубопроводной системе тяжелой и высокосернистой нефти поволжских месторождений с легкой нефтью Западной Сибири. Из-за большой доли тяжелых фракций и серы Urals обычно стоит несколько дешевле европейского эталонного сорта Brent. Нефть Западной Сибири без смешивания с поволжской уходит на экспорт под маркой Siberian Light.
Brent — это изначально легкая нефть из одноименного месторождения между Норвегией и Шетландскими островами, сейчас под этой маркой понимаются жидкие углеводороды из нескольких североморских месторождений.
WTI — легкая нефть из месторождений Западного Техаса, считается эталонным сортом в США.
Хотя обычно Urals дешевле Brent, но в этом году на европейском рынке бывает и обратная ситуация. Например, 19 января Brent уже продавалась с дисконтом к Urals («Ведомости» писали об этом).
Руководитель направления «Декарбонизация и климатическая политика» Центра энергетики МШУ «Сколково» Екатерина Грушевенко отмечает, что традиционно Urals торгуется с отрицательной премией к Brent в размере около $2 за барр. Сейчас же ситуация нетипичная. Грушевенко обращает внимание на нехватку свободных добывающих мощностей на Ближнем Востоке. Кроме того, ряд европейских НПЗ настроен на более высокосернистую нефть – именно такую, как российская Urals. В условиях недостатка сырья этим заводам проще заплатить премию за Urals, чем перенастраивать все производство под более легкую нефть, поясняет эксперт.
Также котировки Urals растут в связи с увеличением спроса на мазут, потребление которого пошло вверх в Европе из-за рекордного подорожания газа, добавила Грушевенко. «С учетом прошлого опыта данная ситуация продержится какое–то время и в дальнейшем нормализуется», – заключила она.
Urals конкурирует с определенными сортами нефти с Ближнего Востока, поэтому всякий раз, когда цены на российскую марку растут или падают по сравнению с более легкой Brent, можно предположить, что произошел всплеск предложения Brent или аналогичной нефти либо перерыв (или ожидаемый перерыв) в потоках на Ближнем Востоке или в России, отмечает старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит.
В январе, как писали «Ведомости», всплеск котировок Urals мог быть спровоцирован, в частности, атакой хуситов на объекты в Абу–Даби (ОАЭ). При угрозе срыва поставок нефти с Ближнего Востока европейские покупатели увеличили закупки Urals.
Смит также отметил, что цены на Urals могут расти из–за опасений сбоев в поставках из–за геополитической ситуации, так как российская нефть поступает в Европу, в частности, через трубопровод «Дружба», южный участок которого проходит через Украину в Венгрию и Чехию.
По мнению эксперта, на протяжении ближайших нескольких месяцев мировые цены на нефть будут выше $85 за барр., но увеличение объемов добычи [в странах ОПЕК+] и рост добычи сланцевой нефти в США восстановят рыночный баланс во второй половине года.
По оценкам аналитиков «ВТБ капитала», сделанным в конце января, в 2022 г. средняя стоимость Brent будет составлять около $73 за барр. Похожий ценовой прогноз приводили и эксперты Citigroup – $71 за барр. в 2022 г.
В российском бюджете на 2022 г. заложена базовая цена Urals в размере $44,2 за барр. Как сообщал Минфин 1 февраля, в январе средняя стоимость российской марки выросла почти на 60% и составила $85,64 за барр. В январе 2021 г. Urals торговалась в среднем по $54,41 за барр.
С начала 2022 г. сохраняется общая тенденция к росту цен на нефть, начавшаяся летом 2021 г. Пик в прошлом году пришелся на 20 октября, когда Brent поднялась до $83,44 за барр. С ноября началось падение котировок, вызванное опасениями введения новых локдаунов из–за омикрон–штамма коронавируса и планами США «распечатать» стратегические резервы нефти.
Самым крупным падением нефтяных котировок в последние годы стал обвал конца апреля 2020 г., когда Brent падала до $25 за барр., а Urals – до $8,4 за барр. (по данным Refinitiv).