Россия на фоне беспрецедентных санкций увеличивает прокачку газа в ЕС

Днем 27 февраля официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов также говорил, что компания осуществляет транзит газа в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей. В этот день «Газпром» прокачал через украинскую ГТС порядка 107 млн куб. м газа, следует из данных «Оператора ГТС» и «Газпрома». По действующему долгосрочному контракту, истекающему в конце 2024 г., годовой объем транзита российского газа через Украину составляет не менее 40 млрд куб. м (в среднем 109 млн куб. м в сутки).