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Россия на фоне беспрецедентных санкций увеличивает прокачку газа в ЕС

Ограничение поставок энергоносителей невыгодно ни Европе, ни РФ, поясняют эксперты
Матвей Катков Ольга Агеева
В ночь на 27 февраля возобновились поставки газа в Германию по газопроводу Ямал – Европа / Иван Руднев / РИА Новости

Транзит российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины не снизился даже после начала военной спецоперации РФ в этой стране, свидетельствуют данные «Оператора ГТС» Украины.

Днем 27 февраля официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов также говорил, что компания осуществляет транзит газа в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей. В этот день «Газпром» прокачал через украинскую ГТС порядка 107 млн куб. м газа, следует из данных «Оператора ГТС» и «Газпрома». По действующему долгосрочному контракту, истекающему в конце 2024 г., годовой объем транзита российского газа через Украину составляет не менее 40 млрд куб. м (в среднем 109 млн куб. м в сутки).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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