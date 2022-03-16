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Цены на металлы в России будут регулироваться

Правительство временно ограничит доходы металлургов
Василий Милькин Александр Волобуев
Петр Ковалев / ТАСС

Цены на основные виды металлургической продукции в России будут снижены и зафиксированы на ближайшие месяцы. Такое решение принято 16 марта по итогам встречи министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с топ-менеджментом и владельцами металлургических холдингов, рассказали «Ведомостям» источники, знакомые с результатами обсуждения.

По данным источника «Ведомостей», из крупных бизнесменов на встрече были совладелец Evraz Александр Абрамов, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, Виктор Вексельберг (Sual Partners), основной владелец ММК Виктор Рашников, Дмитрий Пумпянский (экс-бенефициар ТМК), совладелец ПМХ Евгений Зубицкий, основной владелец ОМК Анатолий Седых, Андрей Бокарев (УГМК) и «руководители – менеджеры компаний металлургии» (часть владельцев крупного бизнеса после введения западных санкций сейчас выходят из владения долями и органов управления своими компаниями, поэтому их реальный статус может измениться. – «Ведомости»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных