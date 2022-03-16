Цены на металлы в России будут регулироваться

Цены на металлы в России будут регулироватьсяПравительство временно ограничит доходы металлургов
Цены на основные виды металлургической продукции в России будут снижены и зафиксированы на ближайшие месяцы. Такое решение принято 16 марта по итогам встречи министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с топ-менеджментом и владельцами металлургических холдингов, рассказали «Ведомостям» источники, знакомые с результатами обсуждения.
По данным источника «Ведомостей», из крупных бизнесменов на встрече были совладелец Evraz Александр Абрамов, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, Виктор Вексельберг (Sual Partners), основной владелец ММК Виктор Рашников, Дмитрий Пумпянский (экс-бенефициар ТМК), совладелец ПМХ Евгений Зубицкий, основной владелец ОМК Анатолий Седых, Андрей Бокарев (УГМК) и «руководители – менеджеры компаний металлургии» (часть владельцев крупного бизнеса после введения западных санкций сейчас выходят из владения долями и органов управления своими компаниями, поэтому их реальный статус может измениться. – «Ведомости»).