Цены на металлы в России будут регулироваться

Цены на основные виды металлургической продукции в России будут снижены и зафиксированы на ближайшие месяцы. Такое решение принято 16 марта по итогам встречи министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с топ-менеджментом и владельцами металлургических холдингов, рассказали «Ведомостям» источники, знакомые с результатами обсуждения.