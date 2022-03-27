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Минздрав начал искать аналоги не выпускаемых в России лекарств

Меры принимаются на случай ухода иностранных фармпроизводителей
Анна Киселева Валерия Мишина
Составляя подобные списки лекарств-аналогов, Минздрав проводит работу на перспективу, так как пока иностранные фармкомпании продолжают поставки жизненно важных препаратов в Россию / Андрей Гордеев / Ведомости

Для предотвращения дефицита Минздрав начал собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах. 18 марта ведомство по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой обратилось к своим главным внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные варианты замены таких препаратов с региональными коллегами. Это следует из письма от 21 марта, которое направил в регионы один из таких специалистов – клинический фармаколог Минздрава Владимир Петров. «Ведомости» ознакомились с его копией. Существование такого документа подтвердили источник в Госдуме и два представителя фармкомпаний.

Отправку ведомством письма подтвердил и представитель Минздрава. По его словам, данная работа проводится для того, чтобы регионы в случае, например, нарушений логистики заранее знали, чем временно заменить лекарства. Все фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, поставки идут по графику, а ведомство не видит оснований для дефицита по каким-то группам лекарств, добавил собеседник. Представители аппарата Голиковой и Ассоциации клинических фармакологов, президентом которой является Петров, не ответили на запрос «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных