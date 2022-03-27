Минздрав начал искать аналоги не выпускаемых в России лекарств

Для предотвращения дефицита Минздрав начал собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах. 18 марта ведомство по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой обратилось к своим главным внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные варианты замены таких препаратов с региональными коллегами. Это следует из письма от 21 марта, которое направил в регионы один из таких специалистов – клинический фармаколог Минздрава Владимир Петров. «Ведомости» ознакомились с его копией. Существование такого документа подтвердили источник в Госдуме и два представителя фармкомпаний.