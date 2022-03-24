За две недели россияне скупили в аптеках месячный запас лекарств

За две недели после начала специальной операции на Украине – с 28 февраля по 13 марта – россияне купили в аптеках 270,5 млн упаковок лекарств на сумму 98,6 млрд руб., подсчитали для «Ведомостей» в аналитической компании DSM Group (данные по продажам обновляются с задержкой в несколько недель, это самые последние доступные цифры). Это практически сопоставимо с продажами за весь январь 2022 г. в натуральном и денежном выражении: тогда жители страны купили 288 млн упаковок за 100 млрд руб.