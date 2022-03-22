Врачи заявили о недостатке свыше 80 лекарств в аптеках

Врачи заявили о недостатке свыше 80 лекарств в аптекахНо пик временного дефицита, вызванного ажиотажным спросом, пройден, говорят эксперты
Российские врачи столкнулись в своей практике с дефицитом более чем 80 препаратов, следует из опроса 3317 докторов, проведенного с 14 по 21 марта профессиональным сообществом «Врачи.рф». Результаты исследования есть в распоряжении «Ведомостей».
В ходе опроса врачи рассказали о проблемах с противовоспалительными (детский нурофен), гастроэнтерологическими (урсофальк), противоэпилептическими, противосудорожными препаратами (финлепсин, депакин, диазепам, карбамазепин, латуда 56), а также антидепрессантами (пароксетин, анафранил) и антипсихотиками (рисполепт).
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