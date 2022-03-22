Врачи заявили о недостатке свыше 80 лекарств в аптеках

Российские врачи столкнулись в своей практике с дефицитом более чем 80 препаратов, следует из опроса 3317 докторов, проведенного с 14 по 21 марта профессиональным сообществом «Врачи.рф». Результаты исследования есть в распоряжении «Ведомостей».