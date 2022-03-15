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В московских аптеках заканчиваются лекарства для терапии болезни щитовидной железы

С такой же проблемой столкнулись и пациенты с эпилепсией
Анна Киселева Мария Глухова
Ситуация с лекарствами в России стабильна: запасы есть, а иностранные производители не покидают рынок / Наталья Селиверстова / РИА Новости

Иностранные лекарства постоянного применения и их российские аналоги, используемые больными с гипотиреозом и эпилепсией, заканчиваются в московских аптеках, следует из данных агрегатора «2ГИС Аптеки», справочной по наличию лекарств «Инфолек», а также крупнейших интернет-аптек Apteka.ru и «Здравсити».

Препараты для терапии гипотиреоза (состояние при недостатке гормонов щитовидной железы) выпускают немецкая компания Merck (эутирокс), немецкая «Берлин-хеми» и российская компания «Озон фармацевтика» (у обеих L-тироксин). В Москве и Подмосковье, согласно данным «2ГИС Аптеки», работает 9697 аптек. Эутирокс во всех возможных дозировках на 14 марта был только в 457 аптеках: в некоторых точках в наличии есть лишь от одной до четырех пачек. Купить L-тироксин от «Берлин-хеми» еще сложнее. Этот препарат есть в 90 аптеках. На сайте Apteka.ru обоих лекарств совсем нет в продаже, а «Здравсити» выдает эутирокс лишь в двух аптеках (в Москве и Королеве), однако купить там больше одной пачки не удается. L-тироксин от «Берлин-хеми» доступен лишь в трех точках в Москве и трех в Подмосковье. Причем, как рассказали «Ведомостям» два пациента, заказы часто отменяют после оформления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных