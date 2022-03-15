В московских аптеках заканчиваются лекарства для терапии болезни щитовидной железы

Препараты для терапии гипотиреоза (состояние при недостатке гормонов щитовидной железы) выпускают немецкая компания Merck (эутирокс), немецкая «Берлин-хеми» и российская компания «Озон фармацевтика» (у обеих L-тироксин). В Москве и Подмосковье, согласно данным «2ГИС Аптеки», работает 9697 аптек. Эутирокс во всех возможных дозировках на 14 марта был только в 457 аптеках: в некоторых точках в наличии есть лишь от одной до четырех пачек. Купить L-тироксин от «Берлин-хеми» еще сложнее. Этот препарат есть в 90 аптеках. На сайте Apteka.ru обоих лекарств совсем нет в продаже, а «Здравсити» выдает эутирокс лишь в двух аптеках (в Москве и Королеве), однако купить там больше одной пачки не удается. L-тироксин от «Берлин-хеми» доступен лишь в трех точках в Москве и трех в Подмосковье. Причем, как рассказали «Ведомостям» два пациента, заказы часто отменяют после оформления.