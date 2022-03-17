Иностранные фармкомпании отказываются от проведения исследований в России

В частности, Pfizer, продажи которой в России за 2021 г., по данным аналитической компании DSM Group, составили 52,8 млрд руб., заявила, что будет переносить все текущие клинические испытания на альтернативные площадки за пределами нашей страны. Сейчас компания занимается четырьмя онкологическими препаратами, два из которых применяются в гематологии, следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава. Представитель ведомства сообщил, что иностранные фармацевтические компании пока не подавали запросы на досрочное прекращение клинических исследований их лекарственных препаратов.