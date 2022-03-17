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Иностранные фармкомпании отказываются от проведения исследований в России

Граждане страны будут ждать новые препараты годами
Анна Киселева
Зарубежные инновационные препараты, которые регистрируются в России, должны проходить клинические исследования на территории государства / Евгений Разумный / Ведомости

Крупные международные фармацевтические компании не будут проводить новые клинические исследования своих препаратов в России. Соответствующие заявления на своих глобальных сайтах сделали компании Pfizer, Lilly, AbbVie. Также поступят Sanofi и MSD, сообщили «Ведомостям» их представители.

В частности, Pfizer, продажи которой в России за 2021 г., по данным аналитической компании DSM Group, составили 52,8 млрд руб., заявила, что будет переносить все текущие клинические испытания на альтернативные площадки за пределами нашей страны. Сейчас компания занимается четырьмя онкологическими препаратами, два из которых применяются в гематологии, следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава. Представитель ведомства сообщил, что иностранные фармацевтические компании пока не подавали запросы на досрочное прекращение клинических исследований их лекарственных препаратов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных