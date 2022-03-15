Россияне активно скупают прокладки и подгузники

Россияне активно скупают прокладки и подгузникиЭти товары могут существенно подорожать из-за проблем с логистикой и роста курсов валют
Россияне на фоне ажиотажного спроса начали активно скупать товары женской и детской гигиены. Продажи прокладок и тампонов с 28 февраля по 6 марта 2022 г. в упаковках выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в деньгах – в 1,7 раза, подсчитала исследовательская компания NielsenIQ (в ее мониторинг попадает порядка 70% всех продаж на рынке). Абсолютные цифры она не предоставила. Тем не менее найти такие товары конкретных категорий сейчас крайне сложно, убедился корреспондент «Ведомостей».
При поиске через «Сбермаркет» не удалось найти продукцию Always в таких крупных сетях, как «Вкусвилл», Metro, «Ашан», «Магнит», «Лента», Globus, Fix Price. Пока она есть только в «О’кей». Наблюдают рост спроса на прокладки и аптеки: с 28 февраля 2022 г. по 13 марта 2022 г. число проданных упаковок в аптечной сети «36,6» выросло в 2,24 раза по сравнению с двумя предыдущими неделями и в 2,2 раза к прошлому году до 65 000 шт., сообщил представитель компании. Причем среднее количество упаковок в чеке выросло с 1,26 до 1,82. В крупнейшей интернет-аптеке Apteka.ru продукции брендов Always, Kotex, Libresse, Bella и Naturella на 15 марта и вовсе не было в продаже. Аналогичная ситуация и в «Сбер еаптеке» (за исключением отдельных позиций Libresse).