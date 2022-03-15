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Россияне активно скупают прокладки и подгузники

Эти товары могут существенно подорожать из-за проблем с логистикой и роста курсов валют
Анна Киселева Маргарита Соболь
Российское производство средств женской гигиены развито относительно слабо, на рынке доминируют международные корпорации / Максим Стулов / Ведомости

Россияне на фоне ажиотажного спроса начали активно скупать товары женской и детской гигиены. Продажи прокладок и тампонов с 28 февраля по 6 марта 2022 г. в упаковках выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в деньгах – в 1,7 раза, подсчитала исследовательская компания NielsenIQ (в ее мониторинг попадает порядка 70% всех продаж на рынке). Абсолютные цифры она не предоставила. Тем не менее найти такие товары конкретных категорий сейчас крайне сложно, убедился корреспондент «Ведомостей».

При поиске через «Сбермаркет» не удалось найти продукцию Always в таких крупных сетях, как «Вкусвилл», Metro, «Ашан», «Магнит», «Лента», Globus, Fix Price. Пока она есть только в «О’кей». Наблюдают рост спроса на прокладки и аптеки: с 28 февраля 2022 г. по 13 марта 2022 г. число проданных упаковок в аптечной сети «36,6» выросло в 2,24 раза по сравнению с двумя предыдущими неделями и в 2,2 раза к прошлому году до 65 000 шт., сообщил представитель компании. Причем среднее количество упаковок в чеке выросло с 1,26 до 1,82. В крупнейшей интернет-аптеке Apteka.ru продукции брендов Always, Kotex, Libresse, Bella и Naturella на 15 марта и вовсе не было в продаже. Аналогичная ситуация и в «Сбер еаптеке» (за исключением отдельных позиций Libresse).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных