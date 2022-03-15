Россияне активно скупают прокладки и подгузники

При поиске через «Сбермаркет» не удалось найти продукцию Always в таких крупных сетях, как «Вкусвилл», Metro, «Ашан», «Магнит», «Лента», Globus, Fix Price. Пока она есть только в «О’кей». Наблюдают рост спроса на прокладки и аптеки: с 28 февраля 2022 г. по 13 марта 2022 г. число проданных упаковок в аптечной сети «36,6» выросло в 2,24 раза по сравнению с двумя предыдущими неделями и в 2,2 раза к прошлому году до 65 000 шт., сообщил представитель компании. Причем среднее количество упаковок в чеке выросло с 1,26 до 1,82. В крупнейшей интернет-аптеке Apteka.ru продукции брендов Always, Kotex, Libresse, Bella и Naturella на 15 марта и вовсе не было в продаже. Аналогичная ситуация и в «Сбер еаптеке» (за исключением отдельных позиций Libresse).