Себестоимость автоперевозок в 2022 году может вырасти на треть

Себестоимость автоперевозок в 2022 году может вырасти на третьЭто отразится и на ценах в магазинах, особенно на дешевых товарах массового спроса
В условиях санкций и ослабления рубля ситуация в отрасли автомобильных грузоперевозок становится критической, следует из письма уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей Борису Титову от Сообщества топ-менеджеров логистических компаний. «Ведомости» ознакомились с документом. Его подписали гендиректора компаний ПЭК, GLT, «Альтика М», СПАК и Dentro.
За последний месяц себестоимость транспортировки выросла на 10–12%, цена обслуживания грузовой техники – на 60%, а расходы транспортных компаний на автозапчасти и комплектующие – на 87%, указано в письме. До конца года рост затрат на обслуживание техники вырастет в 1,9 раза, прогнозируют участники рынка. Это произойдет в том числе в связи с приостановкой действия сервисных контрактов с авторизованными центрами зарубежных производителей грузовиков Volvo, Scania, Mercedes-Benz, Iveco, MAN, поясняется в письме Титову.