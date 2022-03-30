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Себестоимость автоперевозок в 2022 году может вырасти на треть

Это отразится и на ценах в магазинах, особенно на дешевых товарах массового спроса
Ксения Потаева
Минимизировать издержки, считают автоперевозчики, поможет также закрепление ЦБ максимальной разницы между курсами покупки и продажи валюты / Евгений Разумный / Ведомости

В условиях санкций и ослабления рубля ситуация в отрасли автомобильных грузоперевозок становится критической, следует из письма уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей Борису Титову от Сообщества топ-менеджеров логистических компаний. «Ведомости» ознакомились с документом. Его подписали гендиректора компаний ПЭК, GLT, «Альтика М», СПАК и Dentro.

За последний месяц себестоимость транспортировки выросла на 10–12%, цена обслуживания грузовой техники – на 60%, а расходы транспортных компаний на автозапчасти и комплектующие – на 87%, указано в письме. До конца года рост затрат на обслуживание техники вырастет в 1,9 раза, прогнозируют участники рынка. Это произойдет в том числе в связи с приостановкой действия сервисных контрактов с авторизованными центрами зарубежных производителей грузовиков Volvo, Scania, Mercedes-Benz, Iveco, MAN, поясняется в письме Титову.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных