Себестоимость автоперевозок в 2022 году может вырасти на треть

За последний месяц себестоимость транспортировки выросла на 10–12%, цена обслуживания грузовой техники – на 60%, а расходы транспортных компаний на автозапчасти и комплектующие – на 87%, указано в письме. До конца года рост затрат на обслуживание техники вырастет в 1,9 раза, прогнозируют участники рынка. Это произойдет в том числе в связи с приостановкой действия сервисных контрактов с авторизованными центрами зарубежных производителей грузовиков Volvo, Scania, Mercedes-Benz, Iveco, MAN, поясняется в письме Титову.