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Ветклиники столкнулись с нехваткой препаратов для анестезии

По этой причине врачи могут отказаться от проведения операций животным
Анна Киселева
У ветеринаров, как и у других импортеров, в данный момент наблюдаются проблемы с логистикой / Андрей Гордеев / Ведомости

Российские ветеринарные клиники столкнулись с дефицитом препаратов для анестезии: речь идет о золетиле французской фирмы Virbac и телазоле американской компании Zoetis, которые используются при проведении диагностических процедур и хирургических операций кошкам и собакам. Об этом «Ведомостям» сообщил главный врач сети московских ветклиник «Алиса» Ян Музалевский.

О проблемах со средствами для наркоза известно и главврачу, анестезиологу ветклиники «Биоконтроль» при Российском онкологическом научном центре им. Блохина Евгению Корнюшенкову. Про отсутствие золетила и телазола знают и в Россельхознадзоре: письма от участников рынка приходили в адрес ведомства, сообщил его представитель. Но он уверяет, что поставки этих препаратов продолжаются. Он напоминает, что ни один иностранный производитель ветпрепаратов и вакцин не уведомлял Россельхознадзор о прекращении импорта или об уходе из России.

Впрочем, французская Virbac на своем сайте 14 марта все же сообщила о приостановке поставок продукции дистрибуторам, работающим в России, но уточнила, что некоторые препараты все же могут быть отправлены в страну. Американская Zoetis также спустя два дня заявила, что останавливает инвестиции и рекламу в России, но поставлять лекарства и вакцины компания продолжит. Запросы в обе компании остались без ответа.

Тем не менее золетила и телазола нет на рынке уже почти две недели, утверждает Музалевский. По его словам, флакон такого препарата, который в обычное время стоил около 2000 руб., теперь продается на черном рынке за 25 000 руб. Теоретически оба лекарства можно заменить кетамином, однако из-за того, что он включен в перечень психотропных веществ, переход на него потребует от клиник временных и финансовых затрат, рассуждает эксперт. В частности, клиника должна получить лицензию на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Согласно соответствующему положению правительства России, вскрывать лекарство и делать инъекции кетамина может только врач со специальным допуском. В документе также прописаны правила упаковки таких препаратов, инвентаризации и утилизации остатков. Например, уничтожать психотропные вещества могут специальные организации или ветклиники, если у них есть на это лицензия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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