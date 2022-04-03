Ветклиники столкнулись с нехваткой препаратов для анестезии

Тем не менее золетила и телазола нет на рынке уже почти две недели, утверждает Музалевский. По его словам, флакон такого препарата, который в обычное время стоил около 2000 руб., теперь продается на черном рынке за 25 000 руб. Теоретически оба лекарства можно заменить кетамином, однако из-за того, что он включен в перечень психотропных веществ, переход на него потребует от клиник временных и финансовых затрат, рассуждает эксперт. В частности, клиника должна получить лицензию на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Согласно соответствующему положению правительства России, вскрывать лекарство и делать инъекции кетамина может только врач со специальным допуском. В документе также прописаны правила упаковки таких препаратов, инвентаризации и утилизации остатков. Например, уничтожать психотропные вещества могут специальные организации или ветклиники, если у них есть на это лицензия.