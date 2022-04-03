Ветклиники столкнулись с нехваткой препаратов для анестезии

Ветклиники столкнулись с нехваткой препаратов для анестезииПо этой причине врачи могут отказаться от проведения операций животным
Российские ветеринарные клиники столкнулись с дефицитом препаратов для анестезии: речь идет о золетиле французской фирмы Virbac и телазоле американской компании Zoetis, которые используются при проведении диагностических процедур и хирургических операций кошкам и собакам. Об этом «Ведомостям» сообщил главный врач сети московских ветклиник «Алиса» Ян Музалевский.
О проблемах со средствами для наркоза известно и главврачу, анестезиологу ветклиники «Биоконтроль» при Российском онкологическом научном центре им. Блохина Евгению Корнюшенкову. Про отсутствие золетила и телазола знают и в Россельхознадзоре: письма от участников рынка приходили в адрес ведомства, сообщил его представитель. Но он уверяет, что поставки этих препаратов продолжаются. Он напоминает, что ни один иностранный производитель ветпрепаратов и вакцин не уведомлял Россельхознадзор о прекращении импорта или об уходе из России.
Впрочем, французская Virbac на своем сайте 14 марта все же сообщила о приостановке поставок продукции дистрибуторам, работающим в России, но уточнила, что некоторые препараты все же могут быть отправлены в страну. Американская Zoetis также спустя два дня заявила, что останавливает инвестиции и рекламу в России, но поставлять лекарства и вакцины компания продолжит. Запросы в обе компании остались без ответа.
Тем не менее золетила и телазола нет на рынке уже почти две недели, утверждает Музалевский. По его словам, флакон такого препарата, который в обычное время стоил около 2000 руб., теперь продается на черном рынке за 25 000 руб. Теоретически оба лекарства можно заменить кетамином, однако из-за того, что он включен в перечень психотропных веществ, переход на него потребует от клиник временных и финансовых затрат, рассуждает эксперт. В частности, клиника должна получить лицензию на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Согласно соответствующему положению правительства России, вскрывать лекарство и делать инъекции кетамина может только врач со специальным допуском. В документе также прописаны правила упаковки таких препаратов, инвентаризации и утилизации остатков. Например, уничтожать психотропные вещества могут специальные организации или ветклиники, если у них есть на это лицензия.