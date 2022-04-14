Услуги частных медицинских клиник подорожают до 20%

Сравнивалась стоимость самых популярных сервисов начиная с 3 марта. К примеру, у ГК «Мать и дитя» стоимость консультаций терапевта и гинеколога увеличилась на 4% до 7800 и 8900 руб. соответственно. Диагностические процедуры (УЗИ брюшной полости, МРТ головного мозга и рентген черепа) подорожали на 10% (до 9600, 12 100 и 7800 руб.). Представитель компании на запрос не ответил. Группа компаний «Поликлиника.ру» и «Зуб.ру» повысила цены для розничных клиентов на 5–15% в зависимости от вида услуг, рассказала ее коммерческий директор Юлия Трофимова. В частности, на процедуры с использованием иностранных расходных материалов – имплантов, пломб, анестезии, которые подорожали у поставщиков на 30%.