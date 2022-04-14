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Услуги частных медицинских клиник подорожают до 20%

Это связано с ростом цен на импортные лекарства и оборудование
Анна Киселева
Услуги частных медицинских клиник подорожают до 20% / Андрей Гордеев / Ведомости

Цены в крупных частных многопрофильных клиниках после начала спецоперации на Украине выросли на 5–15% в зависимости от услуги, подсчитали «Ведомости», проанализировав их прайс-листы на сайтах и опросив их представителей.

Сравнивалась стоимость самых популярных сервисов начиная с 3 марта. К примеру, у ГК «Мать и дитя» стоимость консультаций терапевта и гинеколога увеличилась на 4% до 7800 и 8900 руб. соответственно. Диагностические процедуры (УЗИ брюшной полости, МРТ головного мозга и рентген черепа) подорожали на 10% (до 9600, 12 100 и 7800 руб.). Представитель компании на запрос не ответил. Группа компаний «Поликлиника.ру» и «Зуб.ру» повысила цены для розничных клиентов на 5–15% в зависимости от вида услуг, рассказала ее коммерческий директор Юлия Трофимова. В частности, на процедуры с использованием иностранных расходных материалов – имплантов, пломб, анестезии, которые подорожали у поставщиков на 30%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных