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У аптечных сетей меняется система взаимоотношений с контрагентами

Это может привести к уходу некоторых игроков с рынка
Анна Киселева Дарья Молоткова
Аптечные сети помимо ажиотажного спроса на лекарства могут столкнуться еще и с проблемой расчетов с контрагентами / Евгений Разумный / Ведомости

После начала спецоперации на Украине и введенных в отношении России санкций дистрибуторы начали пересматривать взаиморасчеты с аптеками, рассказал «Ведомостям» топ-менеджер крупной федеральной аптечной сети. В марте многие из них были переведены на предоплату, а другим изменили сроки по отсрочке платежей, объясняет председатель Ассоциации развития фармацевтической отрасли «Аптечное дело» Анастасия Филиппова. Сложившаяся за последние 20 лет на фармрынке схема работы строится на товарных кредитах, предоставляемых производителями лекарств, рассказывает член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев, ранее возглавлявший аптечные сети «Неофарм» и «Столички».

Например, по его словам, фармкомпания давала отстрочку платежа на 120 дней дистрибутору, а тот, в свою очередь, предоставлял ее крупным и средним аптечным сетям – она составляла до 90 дней. Такой подход позволял сохранять стабильность, платить без задержек и иметь широкий ассортимент, в том числе лекарств с невысокой оборачиваемостью, говорит Нифантьев. Он добавляет, что теперь фармпроизводители столкнулись с необходимостью закупать иностранные субстанции по новому курсу и по предоплате, поэтому они были вынуждены снизить сроки оплаты товаров для дистрибуторов, а те, в свою очередь, для аптек. Это связано с ростом числа долгосрочных рисков и в том числе с неопределенностью курсовых колебаний, пояснил генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных