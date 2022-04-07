У аптечных сетей меняется система взаимоотношений с контрагентами

Например, по его словам, фармкомпания давала отстрочку платежа на 120 дней дистрибутору, а тот, в свою очередь, предоставлял ее крупным и средним аптечным сетям – она составляла до 90 дней. Такой подход позволял сохранять стабильность, платить без задержек и иметь широкий ассортимент, в том числе лекарств с невысокой оборачиваемостью, говорит Нифантьев. Он добавляет, что теперь фармпроизводители столкнулись с необходимостью закупать иностранные субстанции по новому курсу и по предоплате, поэтому они были вынуждены снизить сроки оплаты товаров для дистрибуторов, а те, в свою очередь, для аптек. Это связано с ростом числа долгосрочных рисков и в том числе с неопределенностью курсовых колебаний, пояснил генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.