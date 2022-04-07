У аптечных сетей меняется система взаимоотношений с контрагентами

У аптечных сетей меняется система взаимоотношений с контрагентамиЭто может привести к уходу некоторых игроков с рынка
После начала спецоперации на Украине и введенных в отношении России санкций дистрибуторы начали пересматривать взаиморасчеты с аптеками, рассказал «Ведомостям» топ-менеджер крупной федеральной аптечной сети. В марте многие из них были переведены на предоплату, а другим изменили сроки по отсрочке платежей, объясняет председатель Ассоциации развития фармацевтической отрасли «Аптечное дело» Анастасия Филиппова. Сложившаяся за последние 20 лет на фармрынке схема работы строится на товарных кредитах, предоставляемых производителями лекарств, рассказывает член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев, ранее возглавлявший аптечные сети «Неофарм» и «Столички».
Например, по его словам, фармкомпания давала отстрочку платежа на 120 дней дистрибутору, а тот, в свою очередь, предоставлял ее крупным и средним аптечным сетям – она составляла до 90 дней. Такой подход позволял сохранять стабильность, платить без задержек и иметь широкий ассортимент, в том числе лекарств с невысокой оборачиваемостью, говорит Нифантьев. Он добавляет, что теперь фармпроизводители столкнулись с необходимостью закупать иностранные субстанции по новому курсу и по предоплате, поэтому они были вынуждены снизить сроки оплаты товаров для дистрибуторов, а те, в свою очередь, для аптек. Это связано с ростом числа долгосрочных рисков и в том числе с неопределенностью курсовых колебаний, пояснил генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.