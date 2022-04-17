Правительство расширит число пунктов пропуска для экспорта пиломатериалов

Правительство предложило расширить количество пограничных пунктов пропуска для экспорта пиломатериалов. Такая мера содержится в дополнительном перечне мер к плану поддержки экономики в условиях санкций (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству). Число пунктов пропуска для экспорта пиломатериалов (ТН ВЭД 4407) будет увеличено до 1 января 2024 г. В качестве ответственных исполнителей указаны Минпромторг, Минтранс и ФТС. Они должны были представить свои позиции в правительство к 14 апреля.