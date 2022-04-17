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Правительство расширит число пунктов пропуска для экспорта пиломатериалов

В отрасли жалуются также на нехватку контейнеров и сложности с транспортом
Василий Милькин
Несмотря на рост затрат на логистику, у производителей Северо-Запада России нет других вариантов, кроме перенаправления поставок / Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

Правительство предложило расширить количество пограничных пунктов пропуска для экспорта пиломатериалов. Такая мера содержится в дополнительном перечне мер к плану поддержки экономики в условиях санкций (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству). Число пунктов пропуска для экспорта пиломатериалов (ТН ВЭД 4407) будет увеличено до 1 января 2024 г. В качестве ответственных исполнителей указаны Минпромторг, Минтранс и ФТС. Они должны были представить свои позиции в правительство к 14 апреля.

Сейчас для экспорта продукции леспрома открыто 69 пунктов (23 автомобильных, 18 железнодорожных, два смешанных, 25 морских и один речной). 31 пункт находится на границах со странами, куда поставки затруднены из-за политической ситуации, это члены ЕС, Норвегия и Украина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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