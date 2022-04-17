«Самокат» с середины марта закрыл бизнес в 15 городах

«Самокат» – один из крупнейших в России сервисов экспресс-доставки еды. По числу доставленных заказов он занимает 2-е место после фудтеха «Яндекса» – «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки», говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. С оборотом в 41,8 млрд руб. с НДС в 2021 г. сервис занимает 4-е место после «Сбермаркета» с 58,6 млрд руб., сервисов доставки еды X5 Group (доставка из «Перекрестка» и «Пятерочки», онлайн-гипермаркет Vprok.ru и экспресс-доставка «Около», объявившая о закрытии в марте) с 52,9 млрд руб. и «Вкусвилла» с 51,7 млрд руб. (данные «Infoline-аналитики»).