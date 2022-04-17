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«Самокат» с середины марта закрыл бизнес в 15 городах

Оператор доставки уходит из небольших населенных пунктов из-за недостаточной эффективности бизнеса
Марина Тюняева (Бочкарёва) Маргарита Соболь Владислав Новый
«Самокат» – один из крупнейших в России сервисов экспресс-доставки еды / Максим Стулов / Ведомости

Оператор экспресс-доставки еды «Самокат» приостановил работу в 15 городах России с середины марта, рассказали «Ведомостям» источники на рынке и подтвердил представитель компании. «Сервис «Самокат» начал сворачиваться в регионах», – сообщил «Ведомостям» источник среди акционеров сервиса. Он предположил, что это может говорить о возможной готовности «Сбера» закрыть этот проект. О закрытии «Самоката» в данный момент речи не идет, возражают два собеседника «Ведомостей» в контролирующих сервис акционерах – «Сбере» и VK.

«Самокат» – один из крупнейших в России сервисов экспресс-доставки еды. По числу доставленных заказов он занимает 2-е место после фудтеха «Яндекса» – «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки», говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. С оборотом в 41,8 млрд руб. с НДС в 2021 г. сервис занимает 4-е место после «Сбермаркета» с 58,6 млрд руб., сервисов доставки еды X5 Group (доставка из «Перекрестка» и «Пятерочки», онлайн-гипермаркет Vprok.ru и экспресс-доставка «Около», объявившая о закрытии в марте) с 52,9 млрд руб. и «Вкусвилла» с 51,7 млрд руб. (данные «Infoline-аналитики»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных