Американский сервис доставки продуктов Buyk от основателей «Самоката» закроет бизнес
Сервис экспресс-доставки продуктов Buyk, запущенный в США основателями «Самоката», подал заявление на банкротство, говорится в пресс-релизе компании. Деятельность Buyk будет прекращена, а все ее активы и оставшиеся запасы — проданы.
Гендиректор компании Джеймс Уокер заявил, что компания изучила все возможные варианты реструктуризации Buyk и продолжения деятельности, однако военная операция на Украине и ограничения финансирования не позволили этого сделать.
Ранее в марте Уокера и почти всех работники компании (около 900 человек) отправили в отпуск на неопределенный срок. По словам гендиректора, владельцы Buyk не попали под санкции, а сервис лишился финансирования после того, как Россия ограничила вывод капитала за рубеж.
Buyk запустили в прошлом году в Нью-Йорке основатели сервиса экспресс-доставки «Самокат» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков, а также гендиректор производителя электромобилей Arrival Solutions Сергей Сульгин. В ходе инвестраунда в июне компания привлекла $46 млн, в том числе от фондов CM Ventures, Fort Ross Ventures и Citius. В текущем году компания расширилась и начала работать в Чикаго, всего она открыла 39 дарксторов.