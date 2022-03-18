Газета
Бизнес

Американский сервис доставки продуктов Buyk от основателей «Самоката» закроет бизнес

Ведомости

Сервис экспресс-доставки продуктов Buyk, запущенный в США основателями «Самоката», подал заявление на банкротство, говорится в пресс-релизе компании. Деятельность Buyk будет прекращена, а все ее активы и оставшиеся запасы — проданы.

Гендиректор компании Джеймс Уокер заявил, что компания изучила все возможные варианты реструктуризации Buyk и продолжения деятельности, однако военная операция на Украине и ограничения финансирования не позволили этого сделать.

Ранее в марте Уокера и почти всех работники компании (около 900 человек) отправили в отпуск на неопределенный срок. По словам гендиректора, владельцы Buyk не попали под санкции, а сервис лишился финансирования после того, как Россия ограничила вывод капитала за рубеж.

Buyk запустили в прошлом году в Нью-Йорке основатели сервиса экспресс-доставки «Самокат» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков, а также гендиректор производителя электромобилей Arrival Solutions Сергей Сульгин. В ходе инвестраунда в июне компания привлекла $46 млн, в том числе от фондов CM Ventures, Fort Ross Ventures и Citius. В текущем году компания расширилась и начала работать в Чикаго, всего она открыла 39 дарксторов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных