Американский сервис доставки продуктов Buyk от основателей «Самоката» закроет бизнес

Buyk запустили в прошлом году в Нью-Йорке основатели сервиса экспресс-доставки «Самокат» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков, а также гендиректор производителя электромобилей Arrival Solutions Сергей Сульгин. В ходе инвестраунда в июне компания привлекла $46 млн, в том числе от фондов CM Ventures, Fort Ross Ventures и Citius. В текущем году компания расширилась и начала работать в Чикаго, всего она открыла 39 дарксторов.