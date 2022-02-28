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Финансы

ЦБ решил ограничить вывоз капитала нерезидентами

Ведомости

Банк России реализует ряд шагов, направленных на ограничение вывоза капитала из РФ нерезидентами. Об этом рассказала в ходе своего выступления председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Трансляция заседания велась онлайн.

«Мы постоянно мониторим биржевые торги и при необходимости принимаем меры. В частности, уже введены ограничения на продажи ценных бумаг нерезидентами», — сказала Набиуллина.

ЦБ с 28 февраля ввел временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов. На Мосбирже не открылись торги в секции фондового рынка, а также срочного рынка и рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).

Набиуллина добавила, что ЦБ не проводил валютные интервенции в связи с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро. Регулятор объявил о начале интервенций 24 февраля после того, как США, Евросоюз и их союзники начали вводить жесткие экономические санкции против России после начала боевых действий на Украине.

В ночь на 27 февраля США и Евросоюз объявили о заморозке международных резервов ЦБ, тем самым ограничив его возможности по поддержке курса рубля.

Кроме того, ЦБ с 28 февраля обязал резидентов — участников внешнеэкономической деятельности продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Эта мера позволит обеспечить равномерное предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке для удовлетворения потребностей импортеров и граждан, заявила Набиуллина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных