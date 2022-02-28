ЦБ решил ограничить вывоз капитала нерезидентами

Набиуллина добавила, что ЦБ не проводил валютные интервенции в связи с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро. Регулятор объявил о начале интервенций 24 февраля после того, как США, Евросоюз и их союзники начали вводить жесткие экономические санкции против России после начала боевых действий на Украине.