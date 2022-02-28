ЦБ решил ограничить вывоз капитала нерезидентами
Банк России реализует ряд шагов, направленных на ограничение вывоза капитала из РФ нерезидентами. Об этом рассказала в ходе своего выступления председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Трансляция заседания велась онлайн.
«Мы постоянно мониторим биржевые торги и при необходимости принимаем меры. В частности, уже введены ограничения на продажи ценных бумаг нерезидентами», — сказала Набиуллина.
ЦБ с 28 февраля ввел временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов. На Мосбирже не открылись торги в секции фондового рынка, а также срочного рынка и рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).
Набиуллина добавила, что ЦБ не проводил валютные интервенции в связи с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро. Регулятор объявил о начале интервенций 24 февраля после того, как США, Евросоюз и их союзники начали вводить жесткие экономические санкции против России после начала боевых действий на Украине.
В ночь на 27 февраля США и Евросоюз объявили о заморозке международных резервов ЦБ, тем самым ограничив его возможности по поддержке курса рубля.
Кроме того, ЦБ с 28 февраля обязал резидентов — участников внешнеэкономической деятельности продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Эта мера позволит обеспечить равномерное предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке для удовлетворения потребностей импортеров и граждан, заявила Набиуллина.