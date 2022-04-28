Покупка Twitter может плохо сказаться на других активах Илона Маска

Покупка Twitter может плохо сказаться на других активах Илона МаскаАкции Tesla резко подешевели после объявления о покупке соцсети
Акции Tesla подешевели на 12,18% 26 апреля на бирже NASDAQ, что уменьшило капитализацию компании примерно на $126 млрд. Это произошло после сделки основателя и CEO компании Илона Маска по покупке соцсети Twitter за $44 млрд. Капитализация производителя электромобилей с 4 апреля, когда Маск объявил о намерении купить соцсеть, упала примерно на $275 млрд – на 23%. Акции Twitter подешевели вечером во вторник на 3,89% до $49,68 за единицу. Согласно опубликованным позже Комиссией по ценам бумагам и биржам США (SEC) условиям сделки о поглощении, в случае ее расторжения Маску придется уплатить $1 млрд. Но проблема не в штрафе.
Сделка по покупке Twitter связана с Tesla. Согласно обнародованному SEC еще 21 апреля плану финансирования сделки, банк Morgan Stanley согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог его собственных акций Tesla. Помимо Morgan Stanley в списке указаны еще несколько банков, а сам Маск готов был предоставить $21 млрд. Бизнесмен не уточнял, каким образом найдет эти средства. Bloomberg среди прочих возможностей допускал, что часть средств может быть получена от продажи оставшейся доли Маска в Tesla. Такой поворот событий, однако, беспокоит акционеров компании – они опасаются дальнейшего падения стоимости акций. Маск, впрочем, может использовать и другие свои активы, в частности криптовалюты.