Покупка Twitter может плохо сказаться на других активах Илона Маска

Сделка по покупке Twitter связана с Tesla. Согласно обнародованному SEC еще 21 апреля плану финансирования сделки, банк Morgan Stanley согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог его собственных акций Tesla. Помимо Morgan Stanley в списке указаны еще несколько банков, а сам Маск готов был предоставить $21 млрд. Бизнесмен не уточнял, каким образом найдет эти средства. Bloomberg среди прочих возможностей допускал, что часть средств может быть получена от продажи оставшейся доли Маска в Tesla. Такой поворот событий, однако, беспокоит акционеров компании – они опасаются дальнейшего падения стоимости акций. Маск, впрочем, может использовать и другие свои активы, в частности криптовалюты.