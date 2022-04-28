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Покупка Twitter может плохо сказаться на других активах Илона Маска

Акции Tesla резко подешевели после объявления о покупке соцсети
Илья Лакстыгал
Ключевой актив Илона Маска – автопроизводитель Tesla – сильно подешевел после покупки бизнесменом соцсети Twitter / Максим Стулов / Ведомости

Акции Tesla подешевели на 12,18% 26 апреля на бирже NASDAQ, что уменьшило капитализацию компании примерно на $126 млрд. Это произошло после сделки основателя и CEO компании Илона Маска по покупке соцсети Twitter за $44 млрд. Капитализация производителя электромобилей с 4 апреля, когда Маск объявил о намерении купить соцсеть, упала примерно на $275 млрд – на 23%. Акции Twitter подешевели вечером во вторник на 3,89% до $49,68 за единицу. Согласно опубликованным позже Комиссией по ценам бумагам и биржам США (SEC) условиям сделки о поглощении, в случае ее расторжения Маску придется уплатить $1 млрд. Но проблема не в штрафе.

Сделка по покупке Twitter связана с Tesla. Согласно обнародованному SEC еще 21 апреля плану финансирования сделки, банк Morgan Stanley согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог его собственных акций Tesla. Помимо Morgan Stanley в списке указаны еще несколько банков, а сам Маск готов был предоставить $21 млрд. Бизнесмен не уточнял, каким образом найдет эти средства. Bloomberg среди прочих возможностей допускал, что часть средств может быть получена от продажи оставшейся доли Маска в Tesla. Такой поворот событий, однако, беспокоит акционеров компании – они опасаются дальнейшего падения стоимости акций. Маск, впрочем, может использовать и другие свои активы, в частности криптовалюты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных