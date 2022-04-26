Как изменится Twitter под управлением Маска

Как изменится Twitter под управлением МаскаБелый дом не стал комментировать самую большую сделку по покупке соцсети
Основатель Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск вечером 25 апреля договорился о покупке Twitter за $44 млрд. Он пообещал реформировать площадку, улучшив алгоритмы, защитив от спама и «разблокировав» ее пользователей. Ранее в середине апреля совет директоров компании отклонил предложение Маска.
По соглашению акционеры соцсети получат $54,20 за каждую обыкновенную акцию. Премия составила 38% к цене акций на момент закрытия торгов 1 апреля, когда Маск объявил о приобретении 9% в Twitter. Сделку должны закрыть в течение 2022 г., следует из заявления на сайте Twitter. «После завершения сделки Twitter станет частной компанией», – говорится в сообщении.
В заявлении компании цитируются слова Маска о том, что свобода слова – это основа функционирующей демократии, а Twitter – это городская цифровая площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества. Новый владелец компании пообещал сделать соцсеть лучше, «дополнив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы открытыми для повышения доверия, победив спам-ботов и аутентифицируя всех людей». «У Twitter огромный потенциал – я с нетерпением жду начала работы с этой компанией и сообществом пользователей, чтобы разблокировать его», – заявил Маск.
«Я надеюсь, что даже самые злейшие мои критики останутся в Twitter, потому что это и есть свобода слова», – написал Маск на своей странице в соцсети по случаю ее покупки.
Бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси прокомментировал сделку поздно вечером в понедельник серией твитов, где поблагодарил Маска и нынешнего гендиректора компании Парага Агравала за ее «спасение из невозможной ситуации». «Цель Илона по созданию платформы, которая будет «максимально надежна и широко инклюзивна», является правильной», – заявил Дорси у себя в Twitter.
В Белом доме не прокомментировали непосредственно покупку Маском Twitter, но отметили, что президент США Джо Байден давно обеспокоен «мощью социальных сетей». «Президент давно говорил о своей обеспокоенности по поводу способности платформ социальных сетей, включая Twitter и другие, распространять дезинформацию. Эти опасения не новы», – сказала пресс-секретарь администрации Байдена Джен Псаки.
По ее словам, президент продолжает выступать за отмену положений закона, которые защищают онлайн-компании от ответственности за контент, размещенный пользователями, что помогло бы бороться с недостоверной политической информацией и фейках о коронавирусе. Также Байден поддерживает усиление антимонопольного законодательства и обеспечения прозрачности в отношении технологических компаний.
В то же время экс-президент США Дональд Трамп отказался возвращаться в соцсеть, если его аккаунт будет разблокирован после покупки компании Маском. «Я не пойду в Twitter, я собираюсь остаться в TRUTH (социальная сеть, созданная бывшим главой государства для своих сторонников. – «Ведомости»)», – заявил Трамп.
В середине апреля стало известно, что месяцем ранее Маск купил 9,2% акций Twitter. Тогда же бизнесмен предложил выкупить Twitter за $41,39 млрд и сделать его частной компанией.
О запуске переговоров о продаже ему соцсети 25 апреля сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Незадолго до этой публикации Маск обнародовал источники финансирования для потенциального поглощения соцсети Twitter. В соответствии с документом, банк Morgan Stanley согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог акций Tesla. Помимо него в списке указаны еще несколько банков, сам Маск готов предоставить $21 млрд. Это больше, чем ранее указывало издание New York Post (от $10 млрд до $15 млрд).
Илону Маску импонируют идеи по децентрализации Twitter, отмечает генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян. В прошлом у соцсети было немало проблем – будучи убыточным, Twitter прошел через войны акционеров, проблемы с руководством и плохой менеджмент.
Несмотря на все эти трудности, Twitter остается уникальной компанией, которая оказывает сильнейшее влияние на формирование повестки в англоязычном дискурсе, подчеркивает Казарян. В ближайшее время, предполагает эксперт, от Маска как от владельца соцсети можно не ожидать каких-то политических действий. Но его шаги в любом случае будут критиковаться и с точки зрения политики – например, если он не станет блокировать аккаунты ультраправых активистов, резюмирует Казарян.
Сделка по Twitter в основном носит коммерческий характер, поясняет директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. Но политическое звучание покупки соцсети Маском, несомненно, будет присутствовать. Несмотря на то что Маск занимает специфическую позицию и в прямых партийных связях замечен не был, роль Twitter в политике США от этого не падает.
Рогулев отмечает, что в современном мире соцсети превратились в мощный инструмент политического просвещения, заменив собой партийные собрания. При этом с уверенностью ждать смягчения правил платформы также не стоит – эксперт допускает, что под управлением одного человека политика Twitter станет еще жестче.