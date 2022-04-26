Как изменится Twitter под управлением Маска

О запуске переговоров о продаже ему соцсети 25 апреля сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Незадолго до этой публикации Маск обнародовал источники финансирования для потенциального поглощения соцсети Twitter. В соответствии с документом, банк Morgan Stanley согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог акций Tesla. Помимо него в списке указаны еще несколько банков, сам Маск готов предоставить $21 млрд. Это больше, чем ранее указывало издание New York Post (от $10 млрд до $15 млрд).