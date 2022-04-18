ВЦИОМ назвал самые популярные соцсети в России
Россияне назвали самыми популярными соцсетями и мессенджерами WhatsApp (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена на территории России), YouTube, «ВКонтакте», Telegram и «Одноклассники», говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
По данным социологов, мессенджер WhatsApp назвали 87% россиян, YouTube — 75%, ВК — 62%, Telegram — 55%, а «Одноклассники» — 42% респондентов. Топ-5 популярных соцсетей и мессенджеров незначительно изменился по сравнению с сентябрем 2021 г.: WhatsApp, YouTube и «ВКонтакте» остались в списке, а ежедневная аудитория «ВКонтакте» выросла на 5 п. п.
В исследовании говорится, что Instagram (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена на территории России; соцсеть также заблокирована в РФ) опустился с четвертой на восьмую строчку рейтинга и уступил свое место Telegram. Доля пользователей Instagram с сентября по апрель сократилась вдвое — с 53% до 25%, а доля пользователей Telegram выросла на 13 п. п. Доля ежедневных пользователей Instagram упала с 33% до 9%, а у Telegram выросла с 22% до 35%.
Facebook (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена на территории России; соцсеть заблокирована в РФ) и Twitter (заблокирован в России) так же, как и Instagram, столкнулись с оттоком аудитории: доля пользователей Facebook сократилась с 21% до 11%, показатель Twitter — с 11% до 7%. Мессенджером Viber и соцсетью TikTok с той или иной периодичностью пользуются 37% и 35% россиян соответственно.
С начала спецоперации России на Украине 24 февраля Роскомнадзор заблокировал доступ к более 30 сайтам СМИ, а также к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram.
На фоне санкций и приостановки работы нескольких иностранных ИТ-компаний в России начались обсуждения запуска отечественных аналогов зарубежных сервисов. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать отечественный аналог App Store и Google Play, потому что те могут скоро «не дать возможности скачивать приложения в России».
ЕС в пятом пакете санкций запретил поставлять в Россию телекоммуникационное оборудование. Об уходе из России ранее объявили шведская Ericsson и финская Nokia — одни из крупнейших поставщиков такого оборудования в Россию. После санкций США от поставок в Россию отказались крупнейшие производители процессоров — американские AMD и Intel, а также тайваньская TSMC.