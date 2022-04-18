ВЦИОМ назвал самые популярные соцсети в России

В исследовании говорится, что Instagram (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена на территории России; соцсеть также заблокирована в РФ) опустился с четвертой на восьмую строчку рейтинга и уступил свое место Telegram. Доля пользователей Instagram с сентября по апрель сократилась вдвое — с 53% до 25%, а доля пользователей Telegram выросла на 13 п. п. Доля ежедневных пользователей Instagram упала с 33% до 9%, а у Telegram выросла с 22% до 35%.