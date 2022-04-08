«Коммерсантъ» назвал возможных разработчиков российского аналога App Store

Источник издания, знакомый с ситуацией, рассказал, что в обсуждении участвуют как минимум три крупные российские ИТ-компании. Собеседник издания на телекоммуникационном рынке сообщил, что Сбербанк разрабатывает на базе своего корпоративного магазина приложений SberStore. В банке не ответили на запрос издания. Также «Яндекс» рассматривает перезапуск своего магазина «Яндекс.Store», закрывшегося в 2020 г. Магазин приложений появился в 2013 г., а на начало 2014 г. в нем было доступно более 100 000 приложений. В компании отказались от комментариев.