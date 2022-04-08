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«Коммерсантъ» назвал возможных разработчиков российского аналога App Store

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«Сбер», «Яндекс» и VK могут участвовать в обсуждении разработки российского магазина приложений, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать отечественный аналог App Store и Google Play, потому что те могут скоро «не дать возможности скачивать приложения в России». В Минцифры не уточнили, какие компании участвуют в обсуждении, и обещали скоро объявить об этом официально.

Источник издания, знакомый с ситуацией, рассказал, что в обсуждении участвуют как минимум три крупные российские ИТ-компании. Собеседник издания на телекоммуникационном рынке сообщил, что Сбербанк разрабатывает на базе своего корпоративного магазина приложений SberStore. В банке не ответили на запрос издания. Также «Яндекс» рассматривает перезапуск своего магазина «Яндекс.Store», закрывшегося в 2020 г. Магазин приложений появился в 2013 г., а на начало 2014 г. в нем было доступно более 100 000 приложений. В компании отказались от комментариев.

Рассмотреть участие в разработке может VK, пишет «Коммерсантъ». Один из них отметил, что логичнее всего было бы запустить магазин приложений на базе MY.Games. Однако компания вряд ли будет рассматривать этот вариант, потому что судьба платформы еще окончательно не решена. В компании изданию подтвердили, что создают магазин приложений для разработчиков и планируют запустить его в мае.

В марте АНО «Цифровые платформы» анонсировало разработку магазина приложений NashStore. АНО сообщила, что ведет переговоры с более 700 компаниями о включении их сервисов в магазин приложений.

Минцифры также рассматривает вариант запуска магазина приложений на базе платформы для программных продуктов с открытым кодом (Open Source). В мае планировалось провести эксперимент по его запуску. По словам источника издания, знакомого с ситуацией, платформа должна будет интегрироваться с госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). По мнению экспертов, создать магазин приложения для Android будет в целом возможно, потому что это более открытая система, а с iOS возникнут сложности.

Ранее по теме: Мишустин призвал к созданию российского аналога Аpp Store и Google Play

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных