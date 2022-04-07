Мишустин призвал к созданию российского аналога Аpp Store и Google Play

По словам Мишустина, Россия дала IT-специалистам все возможности для работы на территории страны. «Ничего не бойтесь, никому не верьте в этом смысле. Все будет здесь хорошо, все будет надежно, и вы сможете спокойно работать на свою страну, на свою компанию, нормально зарабатывать и комфортно здесь проживать», — добавил он.