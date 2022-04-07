Мишустин призвал к созданию российского аналога Аpp Store и Google Play
Аpp Store и Google Play скоро могут перестать давать скачивать приложения в России, поэтому нужно создавать свою платформу, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
Во время своего выступления Мишустин обратился к разработчикам и программистам с предложением о создании собственной экосистемы. «Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что App Store и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения», — заявил глава правительства (цитата по ТАСС).
По словам Мишустина, Россия дала IT-специалистам все возможности для работы на территории страны. «Ничего не бойтесь, никому не верьте в этом смысле. Все будет здесь хорошо, все будет надежно, и вы сможете спокойно работать на свою страну, на свою компанию, нормально зарабатывать и комфортно здесь проживать», — добавил он.
22 марта глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в мае начнет работу первая торговая интернет-площадка с российским софтом. «Сейчас мы уже начали пересборку нашего реестра российского ПО, делаем из него полноценный маркетплейс. Надеемся, что в мае мы сможем первую версию такого маркетплейса запустить», — пояснил тогда министр, отметив, что импортозамещение специализированного софта «вызывает самую большую тревогу». Речь идет о программах для нефтегазового сектора, инженерном софте для сложного проектирования, а также о графическом программном обеспечении для простых пользователей.
5 апреля замглавы Минцифры Максим Паршин объявил, что ведомство открывает прием заявок от правообладателей на размещение продуктов на маркетплейсе российского программного обеспечения. Он также заявил о намерении сделать маркетплейс удобной площадкой для взаимодействия правообладателей и заказчиков российского программного обеспечения. Страница продукта будет содержать данные о его функционале, стоимости, сферах применения и совместимости с операционными системами, а также информацию о том, какое зарубежное решение он может заменить.