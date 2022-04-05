Минцифры запустит маркетплейс российского ПО
Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций открывает прием заявок от правообладателей на размещение продуктов на маркетплейсе российского программного обеспечения, сообщает пресс-служба ведомства. Такая форма уже опубликована на госуслугах.
«Мы сделали форму максимально простой. Обязательное условие – продукт должен быть включен в реестр российского программного обеспечения, нужно будет ввести его регистрационный номер. Информацию, содержащуюся в реестре, дублировать не нужно, она впоследствии будет «подтянута» автоматически», - пояснил замглавы Минцифры Максим Паршин.
В ведомстве также заявили о намерении сделать маркетплейс удобной площадкой для взаимодействия правообладателей и заказчиков российского программного обеспечения. Страница продукта будет содержать данные о его функционале, стоимости, сферах применения и совместимости с операционными системами, а также информацию о том, какое зарубежное решение он может заменить.
22 марта глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в мае начнет работу первая торговая интернет-площадка с российским софтом. «Сейчас мы уже начали пересборку нашего реестра российского ПО, делаем из него полноценный маркетплейс. Надеемся, что в мае мы сможем первую версию такого маркетплейса запустить», — пояснил тогда министр, отметив, что импортозамещение специализированного софта «вызывает самую большую тревогу». Речь идет о программах для нефтегазового сектора, инженерном софте для сложного проектирования, а также о графическом программном обеспечении для простых пользователей.
Ранее в ведомстве предложили ввести мораторий на продажу техники, на которую не было предустановлено российское программное обеспечение. В министерстве пояснили, что такое решение принято для того, чтобы решить правовую коллизию, возникшую после разрешения параллельного импорта. По закону производители техники обязаны устанавливать российское ПО на свои устройства, иначе им грозит штраф. А при параллельном импорте товары поставляются сторонними поставщиками без согласия правообладателя. Минцифры предложило освободить от наказания только продавцов техники. Министерство уже подготовило проект изменений в КоАП, добавили в пресс-службе.