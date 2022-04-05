Минцифры запустит маркетплейс российского ПО

Ранее в ведомстве предложили ввести мораторий на продажу техники, на которую не было предустановлено российское программное обеспечение. В министерстве пояснили, что такое решение принято для того, чтобы решить правовую коллизию, возникшую после разрешения параллельного импорта. По закону производители техники обязаны устанавливать российское ПО на свои устройства, иначе им грозит штраф. А при параллельном импорте товары поставляются сторонними поставщиками без согласия правообладателя. Минцифры предложило освободить от наказания только продавцов техники. Министерство уже подготовило проект изменений в КоАП, добавили в пресс-службе.