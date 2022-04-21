Маск нашел источники финансирования для потенциальной покупки Twitter
Основатель Tesla Илон Маск нашел источники финансирования для потенциального поглощения соцсети Twitter, следует из документа, который он подал в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
В соответствии с документом банк Morgan Stanley согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог акций Tesla. Помимо него в списке указаны еще несколько банков, сам Маск готов предоставить $21 млрд. Это больше, чем ранее указывало издание New York Post (от от $10 млрд до $15 млрд).
«Ожидается, что Маск использует пакет финансирования для подачи тендерного предложения всем акционерам Twitter в ближайшие дни, что окажет давление на правление социальной медиакомпании», — указывает издание Financial Times. Эксперты отмечают, что в случае реализации поглощение Twitter станет одним из крупнейших в истории выкупов компаний с использованием заемных средств.
В середине марта Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%, однако об этом стало известно только в апреле. 6 апреля компания анонсировала, что Маск войдет в совет директоров 9 апреля, однако утром в этот день Маск заявил, что не будет этого делать. Гендиректор Twitter Параг Агравал заявил, что верит, что это к лучшему. По его словам, компания будет открыта для предложений Маска как владельца самого большого пакета акций соцсети.
Американский инвестор и генеральный директор издательства Forbes Inc. Стив Форбс считает, что Маск так или иначе получит контроль над Twitter. По его словам, для того чтобы получить контроль над соцсетью, Маску нужно будет выкупить 30-40% ее акций.
15 апреля совет директоров Twitter задействовал тактику «отравленной пилюли» для защиты от выкупа соцсети Маском. Она позволяет акционерам купить дополнительные акции со скидкой, размывая долю в компании, принадлежащую приобретающей стороне. Это решение будет действовать до 14 апреля 2023 г. Ранее о намерении руководства применить эту схему писало агентство Bloomberg.
Как отмечал Fox News, стремление Маска купить большую часть акций Twitter вызвало негодование некоторых леволиберальных деятелей, которые поддерживают политику платформы, направленную на блокировку пользователей, придерживающихся консервативных взглядов. В частности, платформа в прошлом удалила страницу бывшего президента США Дональда Трампа и многих его сторонников, что, по мнению ряда членов Республиканской партии, является цензурой.