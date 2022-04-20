New York Post: Маск готов вложить до $15 млрд в покупку Twitter

В середине марта Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%, однако об этом стало известно только в апреле. 6 апреля компания анонсировала, что Маск войдет в совет директоров 9 апреля, однако утром в этот день Маск заявил, что не будет этого делать. Гендиректор Twitter Параг Агравал заявил, что верит, что это к лучшему. По его словам, компания будет открыта для предложений Маска как владельца самого большого пакета акций соцсети.