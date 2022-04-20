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New York Post: Маск готов вложить до $15 млрд в покупку Twitter

Ведомости

Основатель Tesla Илон Маск намерен потратить от $10 млрд до $15 млрд личных средств на покупку Twitter, сообщает New York Post со ссылкой на два источника.

По словам собеседников, Маск столкнулся с некоторыми трудностями при поиске финансирования своей заявки на покупку социальной сети. Потенциальные инвесторы опасаются непредсказуемости бизнесмена и его склонности к спорам. Тем не менее заявка Маска будет поддержана главным образом внешним финансированием — бизнесмен выбрал банк Morgan Stanley для привлечения долга в объеме $10 млрд.

Еще около $20 млрд поступит от соинвесторов, которые будут финансировать предложение акционерам Twitter, отметили источники NYP. «У соинвесторов будет больше капитала, чем у Маска, но он будет крупнейшим держателем», — рассказал один из собеседников NYP. Маск представит тендерное предложение для Twitter через 10 дней, считают источники.

В середине марта Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%, однако об этом стало известно только в апреле. 6 апреля компания анонсировала, что Маск войдет в совет директоров 9 апреля, однако утром в этот день Маск заявил, что не будет этого делать. Гендиректор Twitter Параг Агравал заявил, что верит, что это к лучшему. По его словам, компания будет открыта для предложений Маска как владельца самого большого пакета акций соцсети.

Ранее Bloomberg сообщил, что Маск подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на покупку 100% акций Twitter по цене $54,2 за акцию. 14 апреля один из крупнейших акционеров Twitter саудовский принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд отклонил предложение Маска о покупке акций соцсети. «Я не верю, что предложение Маска ($54,20 за акцию) соответствует реальной стоимости Twitter, учитывая перспективы его роста», — написал принц на своей странице в Twitter. Ему и его инвестиционной фирме Kingdom Holding Company (KHC) принадлежит 5,2% доли соцсети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных