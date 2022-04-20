New York Post: Маск готов вложить до $15 млрд в покупку Twitter
Основатель Tesla Илон Маск намерен потратить от $10 млрд до $15 млрд личных средств на покупку Twitter, сообщает New York Post со ссылкой на два источника.
По словам собеседников, Маск столкнулся с некоторыми трудностями при поиске финансирования своей заявки на покупку социальной сети. Потенциальные инвесторы опасаются непредсказуемости бизнесмена и его склонности к спорам. Тем не менее заявка Маска будет поддержана главным образом внешним финансированием — бизнесмен выбрал банк Morgan Stanley для привлечения долга в объеме $10 млрд.
Еще около $20 млрд поступит от соинвесторов, которые будут финансировать предложение акционерам Twitter, отметили источники NYP. «У соинвесторов будет больше капитала, чем у Маска, но он будет крупнейшим держателем», — рассказал один из собеседников NYP. Маск представит тендерное предложение для Twitter через 10 дней, считают источники.
В середине марта Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%, однако об этом стало известно только в апреле. 6 апреля компания анонсировала, что Маск войдет в совет директоров 9 апреля, однако утром в этот день Маск заявил, что не будет этого делать. Гендиректор Twitter Параг Агравал заявил, что верит, что это к лучшему. По его словам, компания будет открыта для предложений Маска как владельца самого большого пакета акций соцсети.
Ранее Bloomberg сообщил, что Маск подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на покупку 100% акций Twitter по цене $54,2 за акцию. 14 апреля один из крупнейших акционеров Twitter саудовский принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд отклонил предложение Маска о покупке акций соцсети. «Я не верю, что предложение Маска ($54,20 за акцию) соответствует реальной стоимости Twitter, учитывая перспективы его роста», — написал принц на своей странице в Twitter. Ему и его инвестиционной фирме Kingdom Holding Company (KHC) принадлежит 5,2% доли соцсети.