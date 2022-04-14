Маск предложил выкупить 100% Twitter за $43 млрд
Основатель Tesla Илон Маск подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на покупку 100% акций Twitter по цене $54,2 за акцию, сообщает Bloomberg. Таким образом, цена предложения Маска может составить $43 млрд.
На 13:34 по мск акции Twitter торговались на уровне $45,85 за штуку, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Таким образом, цена предложения на данный момент на 18% выше, чем фактическая стоимость акций. Объем капитализации Twitter составляет $36,71 млрд.
4 апреля на сайте SEC был опубликован отчет, в котором было сказано, что Маск 14 марта стал владельцем около 73,48 млн обыкновенных акций Twitter. Это равняется пакету в 9,2% акций компании. Стоимость пакета исходя из рыночной цены составила $2,89 млрд.
6 апреля компания анонсировала, что Маск войдет в совет директоров. Официально это должно было произойти 9 апреля, однако утром того же дня Маск заявил, что не будет вступать в совет. Гендиректор Twitter Параг Агравал заявил, что верит, что это к лучшему. «Компания ценит вклад своих акционеров, не смотря на то, входят они в совет директоров или нет. Маск владеет самым большим пакетом акций Twitter, и компания будет открыта для его предложений», — заявил тогда Агравал.
Состояние Илона Маска, по данным Forbes Real Time, составляет $265,1 млрд.