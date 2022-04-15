Bloomberg: Twitter может использовать «отравленную пилюлю» для защиты от Маска
Совет директоров Twitter рассматривает возможность использования тактики «отравленной пилюли», чтобы не дать основателю Tesla Илону Маску выкупить 100% акций соцсети, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства утверждают, что тактика «отравленной пилюли» часто применяется, когда компания решается сопротивляться нежелательному поглощению. В этом случае существующие акционеры компании могут приобрести дополнительные акции с большим дисконтом, размывая долю потенциального покупателя и делая поглощение менее привлекательным. Один из источников считает, что совет директоров соцсети может объявить об избрании этой стратегии уже в ближайшее время. Другой источник подчеркивает, что есть и другой вариант — заявить, что предложение Маска слишком низкое.
Накануне один из крупнейших акционеров Twitter Саудовский принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд отклонил предложение Маска о покупке 100% акций соцсети. «Я не верю, что предложение Маска ($54,20 за акцию) соответствует реальной стоимости Twitter, учитывая перспективы его роста», — написал принц на своей странице в Twitter. Ему и его инвестиционной фирме Kingdom Holding Company (KHC) принадлежит 5,2% доли соцсети.
Агентство ранее сообщило, что Маск подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на покупку 100% акций Twitter по цене $54,2 за акцию. 4 апреля на сайте SEC был опубликован отчет, в котором было сказано, что Маск 14 марта стал владельцем около 73,48 млн обыкновенных акций Twitter. Это равняется пакету в 9,2% акций компании. Стоимость пакета, исходя из рыночной цены, составила $2,89 млрд.
6 апреля компания анонсировала, что Маск войдет в совет директоров. Официально это должно было произойти 9 апреля, однако утром того же дня Маск заявил, что не будет вступать в совет. Гендиректор Twitter Параг Агравал заявил, что верит, что это к лучшему. «Компания ценит вклад своих акционеров, не смотря на то, входят они в совет директоров или нет», — заявил тогда Агравал. По его словам, компания будет открыта для предложений Маска как владельца самого большого пакета акций соцсети.