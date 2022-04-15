Bloomberg: Twitter может использовать «отравленную пилюлю» для защиты от Маска

6 апреля компания анонсировала, что Маск войдет в совет директоров. Официально это должно было произойти 9 апреля, однако утром того же дня Маск заявил, что не будет вступать в совет. Гендиректор Twitter Параг Агравал заявил, что верит, что это к лучшему. «Компания ценит вклад своих акционеров, не смотря на то, входят они в совет директоров или нет», — заявил тогда Агравал. По его словам, компания будет открыта для предложений Маска как владельца самого большого пакета акций соцсети.