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Bloomberg: Twitter может использовать «отравленную пилюлю» для защиты от Маска

Ведомости

Совет директоров Twitter рассматривает возможность использования тактики «отравленной пилюли», чтобы не дать основателю Tesla Илону Маску выкупить 100% акций соцсети, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства утверждают, что тактика «отравленной пилюли» часто применяется, когда компания решается сопротивляться нежелательному поглощению. В этом случае существующие акционеры компании могут приобрести дополнительные акции с большим дисконтом, размывая долю потенциального покупателя и делая поглощение менее привлекательным. Один из источников считает, что совет директоров соцсети может объявить об избрании этой стратегии уже в ближайшее время. Другой источник подчеркивает, что есть и другой вариант — заявить, что предложение Маска слишком низкое.

Накануне один из крупнейших акционеров Twitter Саудовский принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд отклонил предложение Маска о покупке 100% акций соцсети. «Я не верю, что предложение Маска ($54,20 за акцию) соответствует реальной стоимости Twitter, учитывая перспективы его роста», — написал принц на своей странице в Twitter. Ему и его инвестиционной фирме Kingdom Holding Company (KHC) принадлежит 5,2% доли соцсети.

Агентство ранее сообщило, что Маск подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на покупку 100% акций Twitter по цене $54,2 за акцию. 4 апреля на сайте SEC был опубликован отчет, в котором было сказано, что Маск 14 марта стал владельцем около 73,48 млн обыкновенных акций Twitter. Это равняется пакету в 9,2% акций компании. Стоимость пакета, исходя из рыночной цены, составила $2,89 млрд.

6 апреля компания анонсировала, что Маск войдет в совет директоров. Официально это должно было произойти 9 апреля, однако утром того же дня Маск заявил, что не будет вступать в совет. Гендиректор Twitter Параг Агравал заявил, что верит, что это к лучшему. «Компания ценит вклад своих акционеров, не смотря на то, входят они в совет директоров или нет», — заявил тогда Агравал. По его словам, компания будет открыта для предложений Маска как владельца самого большого пакета акций соцсети.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных