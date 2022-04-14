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Один из крупнейших акционеров Twitter отклонил предложение Маска по покупке соцсети

Ведомости

Саудовский принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, который является одним из крупнейших акционеров Twitter, отклонил предложение основателя Tesla Илона Маска по покупке 100% акций соцсети. 

«Я не верю, что предложение Маска ($54,20 за акцию) соответствует реальной стоимости Twitter, учитывая перспективы его роста», — написал принц на своей странице в Twitter. Ему и его инвестиционной фирме Kingdom Holding Company (KHC) принадлежит 5,2% доли соцсети.  

Ранее сегодня агентство Bloomberg сообщило, что Маск подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на покупку 100% акций Twitter по цене $54,2 за акцию. 4 апреля на сайте SEC был опубликован отчет, в котором было сказано, что Маск 14 марта стал владельцем около 73,48 млн обыкновенных акций Twitter. Это равняется пакету в 9,2% акций компании. Стоимость пакета, исходя из рыночной цены, составила $2,89 млрд.

6 апреля компания анонсировала, что Маск войдет в совет директоров. Официально это должно было произойти 9 апреля, однако утром того же дня Маск заявил, что не будет вступать в совет. Гендиректор Twitter Параг Агравал заявил, что верит, что это к лучшему. «Компания ценит вклад своих акционеров, несмотря на то, входят они в совет директоров или нет. Маск владеет самым большим пакетом акций Twitter, и компания будет открыта для его предложений», — заявил тогда Агравал.

Состояние Илона Маска, по данным Forbes Real Time, составляет $265,1 млрд.

Ранее по теме: Маск предложил выкупить 100% Twitter за $43 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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