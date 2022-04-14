Один из крупнейших акционеров Twitter отклонил предложение Маска по покупке соцсети
Саудовский принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, который является одним из крупнейших акционеров Twitter, отклонил предложение основателя Tesla Илона Маска по покупке 100% акций соцсети.
«Я не верю, что предложение Маска ($54,20 за акцию) соответствует реальной стоимости Twitter, учитывая перспективы его роста», — написал принц на своей странице в Twitter. Ему и его инвестиционной фирме Kingdom Holding Company (KHC) принадлежит 5,2% доли соцсети.
Ранее сегодня агентство Bloomberg сообщило, что Маск подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на покупку 100% акций Twitter по цене $54,2 за акцию. 4 апреля на сайте SEC был опубликован отчет, в котором было сказано, что Маск 14 марта стал владельцем около 73,48 млн обыкновенных акций Twitter. Это равняется пакету в 9,2% акций компании. Стоимость пакета, исходя из рыночной цены, составила $2,89 млрд.
6 апреля компания анонсировала, что Маск войдет в совет директоров. Официально это должно было произойти 9 апреля, однако утром того же дня Маск заявил, что не будет вступать в совет. Гендиректор Twitter Параг Агравал заявил, что верит, что это к лучшему. «Компания ценит вклад своих акционеров, несмотря на то, входят они в совет директоров или нет. Маск владеет самым большим пакетом акций Twitter, и компания будет открыта для его предложений», — заявил тогда Агравал.
Состояние Илона Маска, по данным Forbes Real Time, составляет $265,1 млрд.