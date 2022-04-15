Стив Форбс: Маск так или иначе получит контроль над Twitter
Американский инвестор и генеральный директор издательства Forbes Inc. Стив Форбс заявил, что основатель Tesla Илон Маск так или иначе получит контроль над Twitter. По его словам, для того, чтобы получить контроль над соцсетью, Маску нужно будет выкупить 30-40% ее акций.
«Я думаю, что он сможет провернуть эту сделку [покупка 100% акций], или он [иным образом] получит контроль над компанией, ему надо всего лишь 30-40%, чтобы получить эффективный контроль над компанией, и я думаю, что он настроен на то, чтобы это сделать», — заявил Форбс в интервью Fox News.
Он также не согласился с теми, кто считает, что Маск не сможет нормально управлять соцсетью, поскольку его основной бизнес относится к другой сфере. «Посмотрите на то, что он сделал в ракетостроении, его компания обладает технологиями, которые превосходят то, что есть у любого государственного агентства или компании в мире. Этот человек способен заниматься такими вещами, он так или иначе получит контроль над Twitter», — заключил Форбс.
Как отмечает Fox News, стремление Маска купить большую часть акций Twitter вызвало негодование некоторых леволиберальных деятелей, которые поддерживают политику платформы, направленную на блокировку пользователей, придерживающихся консервативных взглядов. В частности, платформа в прошлом удалила страницу бывшего президента США Дональда Трампа и многих его сторонников, что, по мнению ряда членов Республиканской партии, является цензурой.
В середине марта Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%, однако об этом стало известно только в апреле. 6 апреля компания анонсировала, что Маск войдет в совет директоров 9 апреля, однако утром в этот день Маск заявил, что не будет этого делать. Гендиректор Twitter Параг Агравал заявил, что верит, что это к лучшему. По его словам, компания будет открыта для предложений Маска как владельца самого большого пакета акций соцсети.
Ранее Bloomberg сообщил, что Маск подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на покупку 100% акций Twitter по цене $54,2 за акцию. 14 апреля один из крупнейших акционеров Twitter Саудовский принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд отклонил предложение Маска о покупке акций соцсети. «Я не верю, что предложение Маска ($54,20 за акцию) соответствует реальной стоимости Twitter, учитывая перспективы его роста», — написал принц на своей странице в Twitter. Ему и его инвестиционной фирме Kingdom Holding Company (KHC) принадлежит 5,2% доли соцсети.
За этим Маск заявил, что инвестировал в акции Twitter, потому что верит в ее потенциал стать мировой платформой, которая будет придерживаться принципа свободы слова. «Я верю, что свобода слова необходима обществу для обеспечения функционирования демократии», — написал Маск. Однако он добавил, что после приобретения акций соцсети он понял, что платформа не сможет выполнять данную функцию в ее нынешнем состоянии. Он также пояснил, что попытка получить контроль над Twitter «не является угрозой, просто это плохая инвестиция без изменений, которые должны быть произведены», написал он в Twitter.
Cегодня агентство сообщило, что совет директоров Twitter рассматривает использование тактики «отравленной пилюли», чтобы помешать Маску выкупить все акции компании. По словам собеседников издания, такая тактика применяется, когда компания решает сопротивляться нежелательному поглощению. В этом случае существующие акционеры компании могут приобрести дополнительные акции с большим дисконтом, размывая долю потенциального покупателя и делая поглощение менее привлекательным.