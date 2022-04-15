Стив Форбс: Маск так или иначе получит контроль над Twitter

За этим Маск заявил, что инвестировал в акции Twitter, потому что верит в ее потенциал стать мировой платформой, которая будет придерживаться принципа свободы слова. «Я верю, что свобода слова необходима обществу для обеспечения функционирования демократии», — написал Маск. Однако он добавил, что после приобретения акций соцсети он понял, что платформа не сможет выполнять данную функцию в ее нынешнем состоянии. Он также пояснил, что попытка получить контроль над Twitter «не является угрозой, просто это плохая инвестиция без изменений, которые должны быть произведены», написал он в Twitter.