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Бизнес

WSJ: руководство Twitter начало переговоры с Маском о продаже соцсети

Ведомости

Сделка по продаже соцсети Twitter основателю Tesla Илону Маску может быть завершена уже на этой неделе, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. 24 апреля обе стороны встретились, чтобы обсудить предложение бизнесмена, и «добились прогресса».

По словам источников издания, руководство соцсети пересмотрело свое отношения к предложению Маска о поглощении компании после того, как он раскрыл данные о привлечении финансирования для сделки. Компания работает над оценкой своей стоимости, которая должна соответствовать предложению Маска, и может настаивать на компенсации на случай, если сделка развалится.

Собеседники WSJ считают, что руководство Twitter даст ответ Маску в четверг, 28 апреля, когда сообщит о доходах за I квартал. После того как Маск встретился с несколькими акционерами компании, они решили изменить свое мнение и поддержать эту сделку. Среди оказались, в том числе, управляющая фондом Thrivent Asset Management Лаури Бруннер. Фонд владеет примерно 0,4% акций Twitter стоимостью $160 млн и также является акционером Tesla.

На прошлой неделе Маск обнародовал источники финансирования для потенциального поглощения соцсети Twitter. В соответствии с документом банк Morgan Stanley согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог акций Tesla. Помимо него в списке указаны еще несколько банков, сам Маск готов предоставить $21 млрд. Это больше, чем ранее указывало издание New York Post (от от $10 млрд до $15 млрд).

В середине марта Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%, однако об этом стало известно только в апреле. 6 апреля компания анонсировала, что Маск войдет в совет директоров 9 апреля, однако утром в этот день Маск заявил, что не будет этого делать. 5 апреля совет директоров Twitter задействовал тактику «отравленной пилюли» для защиты от выкупа соцсети Маском. Она позволяет акционерам купить дополнительные акции со скидкой, размывая долю в компании, принадлежащую приобретающей стороне. Это решение будет действовать до 14 апреля 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных