Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд

15 апреля совет директоров Twitter задействовал тактику «отравленной пилюли» для защиты от выкупа соцсети Маском. Она позволяет акционерам купить дополнительные акции со скидкой, размывая долю в компании, принадлежащую приобретающей стороне. Такое решение было призвано осложнить поглощение соцсети, однако, как отмечает Forbes, крупные акционеры компании оказывали давление на совет директоров, чтобы он серьезно рассмотрел предложение Маска. Стоимость акций компании в последнее время снижалась: бумаги потеряли около 60% своей стоимости в течение 12 месяцев до того, как стало известно об инвестиции Маска в Twitter.