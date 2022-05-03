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Авиадиспетчеры попросили у Путина 15 млрд рублей

Из-за сокращения полетов аэронавигация стала убыточной
Ксения Потаева Денис Ильюшенков
Стоимость аэронавигации для российских авиакомпаний в 10 раз ниже, чем для иностранных, и доходы ГК ОрВД не смогут восстановиться в 2022 г. даже при росте внутренних перевозок в 2 раза, отмечает ФПАД / Максим Стулов / Ведомости

Президиум Центрального совета Федерального профсоюза авиационных диспетчеров (ФПАД) от имени 30 000 работников национального провайдера аэронавигационных услуг ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК ОрВД, в ведении подконтрольной Минтрансу Росавиации) 29 апреля подготовил и направил президенту России Владимиру Путину письмо с жалобой на массовые сокращения персонала и просьбой о господдержке. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил президент ФПАДа Сергей Ковалев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос «Ведомостей» не ответил.

Наиболее приемлемый, по мнению ФПАДа, вариант госпомощи – выделение ГК ОрВД до 15 млрд руб. с возвратом субсидии в течение пяти лет после начала активной авиационной деятельности в стране. Также есть вариант льготного кредитования с отсрочкой возврата кредита и процентов, но в этом случае, по мнению Ковалева, придется поднять тарифы ФГУПа как минимум в 3 раза, в том числе для российских авиакомпаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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