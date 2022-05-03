Авиадиспетчеры попросили у Путина 15 млрд рублей

Авиадиспетчеры попросили у Путина 15 млрд рублейИз-за сокращения полетов аэронавигация стала убыточной
Президиум Центрального совета Федерального профсоюза авиационных диспетчеров (ФПАД) от имени 30 000 работников национального провайдера аэронавигационных услуг ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК ОрВД, в ведении подконтрольной Минтрансу Росавиации) 29 апреля подготовил и направил президенту России Владимиру Путину письмо с жалобой на массовые сокращения персонала и просьбой о господдержке. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил президент ФПАДа Сергей Ковалев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос «Ведомостей» не ответил.
Наиболее приемлемый, по мнению ФПАДа, вариант госпомощи – выделение ГК ОрВД до 15 млрд руб. с возвратом субсидии в течение пяти лет после начала активной авиационной деятельности в стране. Также есть вариант льготного кредитования с отсрочкой возврата кредита и процентов, но в этом случае, по мнению Ковалева, придется поднять тарифы ФГУПа как минимум в 3 раза, в том числе для российских авиакомпаний.