Авиадиспетчеры попросили у Путина 15 млрд рублей

Наиболее приемлемый, по мнению ФПАДа, вариант госпомощи – выделение ГК ОрВД до 15 млрд руб. с возвратом субсидии в течение пяти лет после начала активной авиационной деятельности в стране. Также есть вариант льготного кредитования с отсрочкой возврата кредита и процентов, но в этом случае, по мнению Ковалева, придется поднять тарифы ФГУПа как минимум в 3 раза, в том числе для российских авиакомпаний.